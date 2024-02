Computador que não inicia na inicialização: como recuperar todos os dados internos

Se o seu computador decidir não inicializar mais e você não souber como recuperar os dados contidos nele, este guia é para você.

Todos os anos há um dia global dedicado à importância do backup. Esta iniciativa conscientiza todos os usuários de PC sobreA importância de realizar backups contínuos Dados importantes sobre as estruturas externas do dispositivo que utilizamos, caso o dispositivo tenha que ser configurado ou alterado por antiguidade ou problemas críticos.

Até alguns anos atrás, fazer um backup era um processo mais complicado e exigente. Usando um disco rígido externo Para guardar tudo o que precisamos. Hoje, de fato, tudo ficou mais simples desde a sua existência Sistemas de armazenamento em nuvem Permitindo-nos agilizar o procedimento e simplesmente utilizar nosso computador para armazenar dados.

Existem serviços de nuvem pagos, mas para quem usa Windows 10 ou 11c é suficienteConecte seu computador à sua conta OneDrive E permita backup automático de arquivos importantes. Dessa forma, você nem precisará se lembrar de fazer backup a cada 3 meses para evitar a perda de dados importantes.

Mas o que acontece se o computador decidir se despedir antes de fazer o backup? Teremos necessariamente que dizer adeus a todos os arquivos que salvamos? Caso nosso dispositivo não funcione mais e não nos permita acessar o desktop, é necessário realizar alguns passos, mais ou menos ilustrados com base em nosso comportamento antes da ocorrência do evento catastrófico.

Como recuperar dados importantes se o seu computador não iniciar

Vamos começar com o caso mais simples, aquele em que usuários virtuosos que se preocupam com seus dados confidenciais ativaram sua conta OneDrive e fizeram backup automático de dados. Neste caso, de facto, o dano é relativo e limita-se à necessidade de reparar o computador ou substituí-lo por um totalmente novo. Qualquer pessoa que ativou esta opção, na verdade, Você poderá recuperar todos os dados de qualquer outro computador em funcionamento, Mas também a partir de um smartphone ou iPhone, bastando fazer login na sua conta OneDrive.

Se você não sabe como ativar a opção, saiba que basta pressionar a combinação de teclas Win + I para acessar diretamente a página da conta. Neste ponto, você deve entrar com seu e-mail da Microsoft e ativar o backup. Para fazer isso você deve seguir o seguinte caminho: Atualização e segurança -> Backup -> Faça login no OneDrivee selecione as pastas que queremos sincronizar.

Porém, se utilizarmos um procedimento analógico, por exemplo através de um disco rígido USB externo, onde configuramos o salvamento automático de pastas importantes, basta acessar o histórico do arquivo para restaurar tudo. Também neste caso você precisará acessar os arquivos de outro computador Clique em Histórico de arquivos -> Dados e selecione os arquivos de interesse do disco rígido (C:, D:, F: tanto faz) e salve-o no novo computador.

Se você não fez um backup antes do desastre acontecer, você ainda pode recuperar arquivos do disco rígido acessando um arquivo Console de recuperação do modo de segurança. Desta forma você pode selecionar arquivos e Mova-os para armazenamento externo (O disco ou disco rígido depende da quantidade de dados a serem transferidos).

Se você não consegue nem acessar o Modo de Segurança, a única solução é carregar um arquivo do Windows 10 ou 11 em uma unidade USB, ir para a primeira tela de instalação do Windows e nesse ponto… Selecione o item “Reparar seu computador”o menu a partir do qual você pode acessar o Console de recuperação e ter a possibilidade de reparar e recuperar dados no disco rígido.