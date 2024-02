Como fazer uma lista com marcadores no WhatsApp

Whatsapp Forneceu muitas funções com a nova atualização Coordenação Para mensagens. Entre estes, um oferece a possibilidade Crie listas com marcadores e numeradas. Os usuários agora podem usar listas com marcadores e numeradas, mas também podem inserir aspas.

Esses recursos estão disponíveis nas versões mais recentes do WhatsApp para iOS, Android, Web e Mac, mas como fazemos isso? Resumindo, para criar listas com marcadores, você precisará inserir um hífen seguido de um espaço, enquanto para listas numeradas, você precisará adicionar um número, um ponto final e um espaço.

Nós vemos Como formatar texto no WhatsAppNão apenas como criar listas graças à nova atualização, mas também como escrever em itálico ou inserir um símbolo embutido na mensagem.

Formatação de texto no WhatsApp:

WhatsApp dá possibilidade Formatação de texto de mensagem. Atualização após atualização, as funções de formatação estão aumentando. Com o tempo, passamos para apenas itálico e negrito, mesmo Crie listas Com a última atualização.

Você pode obter diferentes formatos de texto adicionando elementos gráficos ou usando i Links Rápidos. Para fazer isso, basta tocar e segurar o texto inserido no campo de texto e escolher os diferentes formatos (negrito ou itálico), ou tocar nos três pontos para escolher entre tachado ou monoespaçado.

atenção: Estas funções não podem ser desativadas.

Como escrever em letra cursiva

Whatsapp Permite que você escreva suas mensagens de forma dinâmica e atrativa. Isso é possível com a formatação da escrita, desde itálico até listas com marcadores.

para Escrevendo em itálico É necessário alterar o formato do texto, inserir alguns Sublinhado Em ambos os lados da palavra ou frase você deseja escrever em itálico.

Exemplo de itálico:

_texto_

Como escrever em negrito

Também para Escreva em negrito Você precisa adicionar um código pequeno e simples que o WhatsApp reconheça como formato. Neste caso você precisa adicionar estrela Em ambos os lados da palavra ou texto você deseja colocar em negrito.

Exemplo ousado:

*texto*

Como escrever uma linha do meio

No WhatsApp também é possível escrever Exclua o texto, isto é, com um efeito de apagamento como a escrita à mão. O texto que contém uma barra no meio é definido como tachado. Formatar o texto com tachado será suficiente Digite o sinal de til Em ambos os lados do texto.

Exemplo de linha tachada:

texto

Como escrever em monoespaço

Entre as alterações nos textos que o WhatsApp permite, está também a alteração do texto existente MonoespaçadoOu texto com mais espaço entre as letras. Para escrever em monoespaço você deve inserir Três sotaques sérios Em ambos os lados do texto.

Exemplo de um monoespaço:

Como criar uma lista com marcadores e numerada

Com a nova atualização, o WhatsApp adicionou a capacidade Crie listas com marcadores e numeradas. Para isso, basta adicionar alguns elementos gráficos como asteriscos, travessões ou números.

para Lista com marcadores Você deve adicionar um asterisco ou hífen e não deixar espaço antes de cada palavra ou frase.



Exemplo de lista com marcadores:

* texto



* texto



ou



– texto



– texto

Enquanto para Lista numerada Você precisará adicionar um número, um ponto final e um espaço antes de cada linha de texto.

Exemplo de lista numerada:

1. Texto

2. Texto

Como adicionar cotações

Além disso, no WhatsApp é possível adicionar aspas Para a mensagem. Basta adicionar um Símbolo maior E um espaço antes do texto.

Exemplo de aspas:

> Texto

Como adicionar código incorporado

Finalmente você pode adicionar um Código incorporado à mensagem, o que acrescenta um tom sério a ambos os lados da massagem.

Exemplo de código embutido: