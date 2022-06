Codignola: “From Science Food Safety Solutions”

Uma nova data para a revisão do “Jantar com Ciência”.

“Sabíamos que éramos privilegiados, dada a nossa capacidade de ter acesso não apenas a alimentos saudáveis ​​na quantidade certa, mas também a alimentos muito bons. No entanto, o mundo enfrenta o problema de poder alimentar uma população crescente com recursos limitados, por isso a ciência está definindo uma meta de encontrar as soluções certas. Agnese Codignola O conhecido jornalista científico, que tem formação em pesquisa química e farmacêutica, não deixou de enfatizá-lo em sua reportagem “Vamos abreviar: o futuro da carne estará no laboratório?” Durante o qual explorou habilmente o tema da carne artificial em diálogo com um grande público presente na segunda data de A Cena Con La Scienza, realizada na sexta-feira, 27 de maio, na fazenda Boschi Celati em Fossadello (PC). “A carne sintética, ou seja, produzida em laboratório, é muito diferente dos alimentos ultraprocessados ​​que nada têm a ver quimicamente com a carne, o que é um método possível. Na verdade, é fato que em lugares como Cingapura já estão vendo desenvolvimento comercial de alimentos à base de frango produzidos em laboratório. Tecnicamente é carne de frango em todos os aspectos – explicou Codignola – Testes com consumidores descobriram que as pessoas não distinguem um produto em laboratório de um derivado de um animal abatido. tiveram que se perguntar se era ou não um alimento permitido E eu decidi que era compatível, já que na verdade não há abate. Mas o ponto de inflexão é que é um alimento saudável com baixíssimos impactos ambientais. O futuro não pode ignorar essa possibilidade definidora da ciência alimentar mais pessoas com alimentos saudáveis.” No encontro, foi enfatizado que o homem é carnívoro e, portanto, precisa das chamadas proteínas nobres. “Em geral, também está de acordo com a ideia de desenvolvimento da agricultura que as formas modernas de ‘agricultura’ devem ser avaliadas e, portanto, sem avisar aquelas em laboratório que podem ser uma espécie de desenvolvimento adicional, em alguns aspectos , da própria agricultura devem ser descartados – afirmou Michel Ludigiani, Coordenador de A Cena Con la Scienza – mesmo que todos estejamos absolutamente convencidos de que a qualidade da carne disponível hoje graças ao nosso cultivo e conhecimento, que é tecnologia e tradição , permanecerá, talvez até conservando uma área de excelência. Esta ciência dá o seu contributo para encontrar as proteínas nobres necessárias a uma alimentação equilibrada, o que corresponde também ao caminho percorrido pela própria agricultura no passado, à medida que se especializa e aproveita o oportunidades da tecnologia aplicada que nos garante hoje “agricultura que valoriza e respeita o meio ambiente ao mesmo tempo em que é produtiva”. na verdade, como os alimentos ricos em sal e adicionados porque são processados ​​em excesso, e como nocivos que podem aproveitar oportunidades identificadas pelo progresso onde os OGM foram, de fato, vítimas de perdas Mídia inexplicável. Que o futuro do futuro possa ser carne de insetos no laboratório é uma ideia que não pareceu impressionar nenhum dos presentes que, com o tempo, preferiram seguir os caminhos tradicionais da maravilhosa culinária local oferecida pela fazenda.

O curso, cujo tema principal este ano será a relação entre homem, animal e comida, continuará no dia 17 de junho na fazenda Vallone d’Alsino, com Don Mirco Dalla Torre que abordará o tema do ponto de vista filosófico, também por meio de uma análise crítica da tese dos direitos dos animais. Seguem-se dois encontros após as férias de verão: no dia 9 de setembro Filippo de Praud falará sobre os desenvolvimentos de pesquisas muito interessantes que estão sendo realizadas sobre os efeitos da restrição calórica no tratamento da oncologia, para encerrar no final de setembro com Alberto Grande que falará sobre o que a “narrativa” sobre comida corresponde à realidade e o que resulta da ambiguidade do marketing.”