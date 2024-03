“Carros elétricos? Talvez a China os esteja usando para nos espionar.”

Os chineses poderiam espionar o Ocidente com carros elétricos. Joe Biden anunciou que ordenou ao Departamento de Comércio dos EUA que abrisse uma investigação sobre os riscos para a segurança nacional, porque “estes veículos, como afirma o Presidente dos EUA, estão ligados a rodas como smartphones e também podem Coletar dados confidenciais de nossos cidadãos e infraestrutura e enviá-los para a China“.

Pequim e o mercado americano

“A China está determinada a controlar o futuro do mercado automobilístico”, Mesmo usando práticas incorretas. O Presidente dos EUA voltou a dizer: “As políticas da China podem inundar o nosso mercado com os seus veículos, o que representa uma ameaça à nossa segurança nacional, e não permitirei que isso aconteça”, lembrando que “a China impõe restrições aos carros americanos e estrangeiros que operam na China”. .” Porque é que estes veículos conectados chineses deveriam poder operar no nosso país sem restrições?

Potenciais restrições comerciais

A nova investigação, que poderá levar a restrições à utilização de algumas peças automóveis nos Estados Unidos, reflecte a preocupação crescente dentro da administração Biden sobre os riscos que poderiam ser explorados por países como a China. Estações de compartilhamento de carros para coletar dados de inteligência Ou sabotar a infraestrutura, Biden também repete Compromisso em defender “a indústria automobilística americana e seus trabalhadores, que são os melhores do mundo”. “Como presidente – estou empenhado em fazer a coisa certa para estes trabalhadores e, através destas e de outras ações, garantirei que o futuro da indústria automobilística seja feito aqui na América com os trabalhadores americanos”, conclui.