Call of Duty: Modern Warfare 3, um anúncio em tela inteira aparece quando você liga o Xbox

Call of Duty Guerra Moderna 3 O lançamento oficial será no dia 10 de novembro, mas quem fez a pré-encomenda já pode acessar hoje a campanha do novo capítulo da série, e é claro que a Microsoft aproveitou a oportunidade para colocar… Anúncio em tela cheia diretamente Quando o Xbox inicianestas horas.

Na verdade, a iniciativa pode depender da região geográfica ou seguir um timing diferente porque não parece estar muito difundida na nossa região neste momento, mas vários relatórios, especialmente na América do Norte, dizem que, quando a Série Xbox for lançada Sim , você será recebido por Durante uma tela promocional de Call of Duty: Modern Warfare 3.

Pelo que também foi relatado por vários sites, parece que nessas horas, assim que você liga o Xbox, aparece uma tela em Call of Duty: Modern Warfare 3 com uma breve descrição, uma imagem e a possibilidade de mover Diretamente para a loja Para adquirir o jogo, adquira uma edição especial ou simplesmente saia da tela.