Btp Valore, vale a pena o investimento? 16,9 mil milhões arrecadados em 4 dias face a contas correntes e de depósito

Btp Valore encerra no 4º dia de colocação com subscrições para 2,29 mil milhões de euros, o que eleva para 16,9 mil milhões o montante total arrecadado pela terceira edição do título dedicado aos pequenos aforradores. Os dados de quatro dias estão próximos do total definido para a edição de outubro de 2023 encerrada às 17,2 bilhõeso. A colocação continuará até Uma hora da tarde de amanhãA menos que o Departamento do Tesouro decida fechá-lo mais cedo. No ano passado, o Ministério da Economia implementou duas emissões, em Junho e Outubro, com um valor total superior a 35 mil milhões de dólares. A operação de junho terminou com resultado 18,14 bilhõesPara o mês de outubro, arrecadação de 17,2 bilhões.

Para os pequenos aforradores, existe até amanhã uma opção adicional para rentabilizar a liquidez detida na conta corrente: é possível aceder à terceira emissão do BTP Valore que, depois do sucesso de obrigações semelhantes introduzidas pelo Ministério das Finanças no ano passado, pretende estabelecer um novo recorde. Porém, como alternativa ao BTP Valore, ainda está acessível Soluções de poupança segurasComo uma conta de depósito. Existem também algumas contas correntes interessantes. Vejamos as diferenças em detalhes.

