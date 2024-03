BTP Valore trabalha para proteger a dívida pública

Cada vez mais a dívida pública está nas mãos de famílias e empresas italianas. Este é o objetivo do governo e ontem foi dado mais um passo em frente, com o recorde histórico da última edição do BTP Valore: no total, foram captados 18,31 mil milhões de euros. “Este – afirma o Tesouro – é o resultado mais elevado de sempre em termos de valor subscrito, mas também em termos de número de contratos registados” no valor de 656.369 unidades. O valor médio do investimento foi também o maior face às duas edições anteriores, atingindo 27.906€. Se olharmos para as três emissões do BTP Valore, verificamos que o Ministério da Fazenda arrecadou cerca de US$ 54 bilhões em nove meses.

Trata-se, portanto, de um grande sucesso para o título destinado aos pequenos investidores, que na sua terceira edição oferece rentabilidade de 3,25% nos primeiros três anos, que subirá para 4% nos últimos três anos. Ao final dos seis anos, para quem mantém o título até o vencimento, há um prêmio de 0,7% sobre o capital investido. Em Novembro de 2023, segundo dados do Bankitalia, a percentagem de BOTs e BTPs nas mãos de famílias e empresas atingiu mais de 320 mil milhões de dólares, representando 13,4% da dívida total (um aumento significativo em comparação com 8,9% na abertura do Meloni). governo em outubro de 2022). Embora a percentagem da percentagem detida pelas famílias tenha aumentado, no mesmo período a percentagem do Banco de Itália (-1,8 pontos percentuais), dos bancos (-2,8) e dos fundos e companhias de seguros (-0,5) diminuiu. A parcela destinada aos pequenos poupadores está programada para continuar arredondando após a coleta do último valor do BTP. Ao fazer uma estimativa, o sistema italiano (ou seja, o Banco de Itália, bancos, fundos, companhias de seguros e famílias) deve possuir mais de 73% da dívida pública. Enquanto uma parcela de cerca de 27% está nas mãos de investidores estrangeiros, incluindo o Banco Central Europeu. É uma parcela que se manteve bastante estável nos últimos anos, mas diminuiu em relação ao que era antes da Covid (em dezembro de 2019 era de 31,9%).

Um aumento na proporção de títulos do governo nas mãos das famílias é uma boa notícia para a estabilidade da dívida pública. Porque aumenta o montante dos juros das dívidas pagas às pessoas que vivem e gastam em Itália, com efeitos positivos na economia. Além disso, os pequenos investidores locais geralmente mantêm títulos até o vencimento, sem vendê-los. Isto torna as contas públicas menos vulneráveis ​​a ondas de especulação. Basta considerar o caso do Japão, cuja dívida é de 264% do PIB, mas que não é considerada um risco porque existe em grande parte nas carteiras das famílias e das instituições nacionais.

Satisfação no governo: “Mais de 650 mil cidadãos compraram Btp Valore: é um resultado maravilhoso que confirma a confiança dos italianos em nosso país”, Ibtihaj Al-Douri. Ainda antes disso, o líder do grupo “Irmãos da Itália” na Câmara, Tommaso Foti, enfatizou o novo sucesso do BTP Valore, vinculando-o ao “crescimento do PIB em 2023 superando as expectativas do governo” e ao “declínio do PIB em 2023”. Dívida pública italiana, que diminuiu de 137,7% face a 140,5% em 2022.