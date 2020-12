Nesta quinta-feira, 10/12, na Vila de Moura, os pequenos mourenses tiveram o privilégio de receber a visita do "Papai Noel " O Bom Velhinho. A recepção foi calorosa. Nossas crianças simplesmente amaram. Trouxe em meio aos brinquedos, palavras de esperança, carinho amor, gratidão à Deus pela vida, forças, ânimo e coragem para enfrentarmos os desafios que estamos vivendo no momento.

Uma iniciativa da Gestora da Escola Municipal Santa Rita de Cássia, Sirlei Bittencourt, que agradeceu seus colegas professores, auxiliares, Guarda Municipal e a Conselheira Tutelar Walma Gandra, Josias Magalhães e a Secretaria Municipal de Educação SEMED pelo apoio.

O Papai Noel chegou de voadeira ás 18h30, todo sorridente e muito bem acompanhado por seus ajudantes, adentrou por Moura, carregado de mimos, balas e carinho, abraçou e recebeu todas as crianças que foram recebe-los com direitos a tirar fotos com o bom velhinho. Tudo isso com a adoção de medidas restritivas de distanciamento que requer o Ministério da Saúde.

Uma noite única que reuniu as famílias na rua e dá a largada oficial rumo a esse período de fraternidade e reflexão, que é o Natal.

