“Basiliologia como ciência do império”: a terminologia inusitada faz parte da retórica com que os nacionalistas russos defendem o imperialismo de Putin. A teoria do “conceito histórico russo de império” Suas origens serão afundadas na dinastia dos imperadores bizantinos, i Basile (do grego ασιλεὺς). Na véspera do novo enchimento, foi A Bandeira do Império foi apresentada em conferência Foi organizado por um grupo de intelectuais e oligarcas ligados ao televangelismo e rede “Czares” (o nome eslavo para Constantinopla) depois que sua pesquisa revelou que nada menos que um terço dos russos se opunha à guerra.

A tese deles é que a Rússia ainda está permeada pela ideologia liberal ocidental, então chegou a hora disso A imposição da escola “acadêmica tradicional”, a partir da experiência do Centro de Estudos Conservadores iniciado por Aleksandr Dugin na Faculdade de Sociologia da Universidade Lomonosov de Moscou. Desenvolver a ideia do império e, portanto, esta é a tarefa de ideólogos como Konstantin Malofeev (que publicou a obra “Império” em três volumes) e o próprio Dugin (que se juntou ao mais recente “Gênesis e Império”) ..

O conhecimento científico sobre este assunto já existia na história A “bandeira sagrada” em Césares e reinados anteriores, mas precisa ser revivido. Para Malofeev, o império “é a coisa mais importante que não temos hoje. Devemos percebê-lo primeiro em nós mesmos: caso contrário, nunca mais voltaremos a ser um império. Este é o ponto de partida.” Sergey Glazyev, um pesquisador que ainda carrega a marca socialista da Academia Russa de Ciências, defende uma visão idealista do império para afirmar o “socialismo ortodoxo”, uma sociedade justa, com um papel importante para o formas estatais e públicas de propriedade, ao mesmo tempo baseadas em tradições e valores ortodoxos Em vez disso, o chefe da Academia Chechena de Ciências, Jamalbulat Umarov, declarou: «Sou um imperialista em guerra e quero um império dos ungidos de Deus. E mesmo que este ungido de Deus seja ortodoxo, nada impede os próprios muçulmanos chechenos, após jurarem, de serem fiéis a ele, de serem fiéis à ideia do império ».

Do Patriarcado de Moscou, o Metropolita Savva de Zelenogrado repetiu isso A maior qualidade do império é que finalmente se tornou cristão. A natureza imperial supranacional foi finalmente confirmada por Sergey Karpov, reitor da Faculdade de História da Universidade Lomonosov de Moscou: Nos impérios romano e bizantino, pessoas de diferentes grupos étnicos e visões religiosas viviam em paz e harmonia (Sim!) E hoje a sucessora desses reinos é a Rússia, que pode se apresentar como o “novo império cristão”. As conclusões são confiadas a um aviso: A terceira Roma, Moscou, que herdou os impérios de Roma e Constantinopla, “deve hoje impedir que o mundo inteiro caia no abismo.».

O projeto traz a civilização de volta aos séculos anteriores à Revolução Francesa e às ideias modernas de liberdade e democracia: um Potpourri lendário para encorajar novos preenchimentos para “Guerra Santa”que ainda não convenceu o povo russo.

por Maurizio Delle Santi