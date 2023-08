Atualizações da órbita lunar: Luna-25 caiu na lua!

Faltam dois dias para a planejada tentativa de pouso na lua pela sonda russa Luna-25, marcada para 21 de agosto, mas a situação atualmente é mais preocupante do que o esperado. A Roscosmos informou oficialmente ontem à noite, sábado, 19 de agosto, que A espaçonave não realizou uma manobra de transferência como esperado. Este último deveria colocar a sonda na órbita final, a partir da qual ocorrerá o pouso na superfície lunar.

atualizarRússia confirma: Luna-25 colidiu com a lua. Em uma postagem no Telegram, a Roscosmos confirmou que após a manobra “errada” de ontem, as comunicações com a sonda foram perdidas, ela entrou em uma órbita inesperada e, presumivelmente, caiu na superfície.

Os problemas com o lander começaram no sábado, 19 de agosto, às 13h10, horário italiano, quando uma “anomalia a bordo do lander” foi relatada durante uma manobra de transferência. A Roscosmos ainda não anunciou novas atualizações sobre o destino desta missão. O comunicado oficial permanece: “Durante a operação surgiu uma situação de emergência a bordo do navio… que não permitiu que a manobra fosse realizada pelos parâmetros especificados.”

No entanto, alguns rumores surgiram durante a noite que estamos tentando coletar aqui. Todos eles foram coletados e/ou fornecidos de fontes altamente confiáveis, mas permanecem não oficiais.

Rumores sobre Luna 25

Atualmente a sonda é considerada perdida por muitos. Acredita-se que durante a manobra que realizou o periélio, o propulsor 1,5 vezes maior do que o esperado. Se confirmado, a sonda provavelmente caiu, ou logo, na superfície. Uma falha não é um resultado automático apenas com esses dados, que lembramos que não são oficiais de qualquer maneira.

Outra conclusão que surgiu da informação não oficial é que o contato com a sonda também foi perdido. Isso parece ter ocorrido imediatamente após a ignição anômala, e nos leva a acreditar na hipótese de colisão, mesmo que novamente não tenha sido espontânea. Poucas horas após a última comunicação oficial da Roscosmos, canais não oficiais de telegrama revelaram que a sonda não estava mais em contato com a Terra após realizar a manobra.

# Lua 25 Há rumores de que durante uma tentativa de abaixar o centro da órbita, o impulso acabou sendo 1,5 vezes maior do que o esperado. – Katya Pavluchenko (@katlinegrey) 19 de agosto de 2023

A Rússia não tem uma associação permanente com a lua. Na verdade, ele não tem acesso a uma rede global de links de rádio, como o sistema DSN da NASA. Devido à invasão da Ucrânia, o país não tem acesso a essas antenas, o que a NASA costuma permitir nessas ocasiões. Como garante Paolo Ferri, há mais de 35 anos na Agência Espacial Europeia e diretor de todas as missões robóticas europeias de 2013 a 2020, também houve acordos com a Rússia para o uso da rede europeia ESTRAK. Estes forneciam total suporte de comunicação para todos os programas lunares da Rússia, mas vacilaram após a invasão da Ucrânia.

Portanto, a Rússia tem contatos ocasionais, por cerca de algumas horas por dia, quando o território russo está à vista da lua durante o dia da Terra e, ao mesmo tempo, a lua não cobre a sonda.

Se desejar, a Rússia também pode atrasar o pouso na lua, caso a sonda não caia, mas simplesmente entre em uma órbita imprevisível. No entanto, isso envolverá a escolha de um local de desembarque diferente do esperado. No entanto, o principal enigma dessa hipótese é a quantidade de propelente, que não seria suficiente para alterar a trajetória da sonda.

Conclusões e outras atualizações

Para todas as atualizações e confirmações sobre o destino da sonda Luna-25, teremos que aguardar as primeiras comunicações oficiais, que devem chegar hoje, domingo, 20.

Enquanto isso, na noite de 19 de agosto, a sonda Chandrayaan-3 da Índia também realizou uma nova ignição do motor de descida, colocando-se em sua órbita final de 25 km x 134 km, da qual tentará pousar na Lua. Este último foi confirmado às 14h15, horário italiano, em 23 de agosto. Estaremos acompanhando ao vivo A partir das 12h, horário italiano, ele também comentou sobre o destino da sonda Luna-25.