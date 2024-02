Atletismo. Copa dos Campeões por equipes. Parque dos Alpes Apuanos em Portugal

A expectativa aumenta pela segunda participação consecutiva do GB Barco Albi Abuani amanhã na Team Champions Cup, que será realizada em Albufeira, Portugal. A equipa Garfagnana, liderada pelo presidente Graziano Poli, foi aceite graças ao excelente segundo lugar do ano passado na final do Cruzeiro Nacional em Gubbio.

Em 2023, o clube verde e branco de Oropesa de Mar (Espanha), estreando-se na importante prova europeia, conseguiu um bom 15º lugar na equipa, infelizmente condicionado à perda da chuteira, com consequente desistência da competição , a forte promessa de Nicolo Com minhas mãos.

Na partida do histórico Cruzeiro de Albufeira, com transmissão em direto, a partir das 12h00, do Parco Albi Abuani Lorenzo Bruner, recentemente segundo classificado no Cruzeiro Regional de Belancino, o medalhista de bronze da equipa universitária Niccolò Bedini, os jovens e promissores Marco Zanzotera e Mattia Galeano, bem como os maratonistas Os poderosos Alessio Terrasi e Francesco Nardone. Além do director desportivo Paolo Bonatti, o treinador do Vale d'Aosta, Moreno Gradisi, também fará parte da delegação na Lusitânia, bem como o histórico treinador “bandeira” da corrida do GP do Parco Alpi Apuani, Omar Bouamar, que infelizmente, sofrendo de dores musculares doenças, não estará presente no evento europeu.

Dino Magistrelli