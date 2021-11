As tentativas de impedir o referendo sobre a cannabis falharam

AGI – A emenda repressiva da Liga que visava retirar a prorrogação das assinaturas do referendo sobre a cannabis até 31 de outubro foi rejeitada na comissão de assuntos constitucionais da Câmara, o que foi previsto pela mesma maioria à tarde. A regra contida no despacho aprovado pelo Governo E extensões a questões de urgência em matéria de justiça e defesa, bem como questões de referendo, pagamentos provisórios e IRAP.

Pd, M5s, Leu, Iv e Action-Più Europa marcharam contra a emenda, enquanto Forza Italia não votou. A rede de números, no entanto, teria significado “político” se a liga votasse a favor da supressão da extensão, uma regra aprovada pelo governo no MDL no final de setembro.

“A emenda repressiva da Liga foi rejeitada e o referendo foi assegurado”, disse Stefano Secundi, presidente do comitê de Pd no comitê de assuntos constitucionais da câmara.

Iezzi (Lega) rejeitou a emenda repressiva, dizendo que o referendo era seguro – ப StefanoCeccanti 3 de novembro de 2021

“A tentativa de Lega e Fratelli d’Italia de desmantelar o referendo sobre a cannabis é vergonhosa. Presidente da Comissão do Movimento 5 Estrelas na Comissão de Assuntos Constitucionais do Hemiciclo. “Essa regra, aprovada pelo governo, é fortemente preferida pelos M5s, que é uma ferramenta para proteger a participação pública, incluindo instituições democráticas diretas como o referendo.Refere-se a uma ferramenta importante, Mas devido a eleições administrativas anteriores e atrasos burocráticos na administração pública, é uma regra de apoio para os municípios que enfrentaram dificuldades significativas na emissão de certificados de registro para lista de eleitores em 48 horas após a emissão. Pela lei do assinante. Com este movimento, os irmãos de Lega e da Itália podem pensar que vão ganhar uma guerra ideológica e instrumental, mas desta forma não entendem que estão voltando o rosto para o direito dos cidadãos e da participação.

“Depois que a liga ignorou a ordem de extensão Emissão de assinaturas de referendo, Com os irmãos da Itália hoje apresentou uma emenda à lei que altera esses termos, que visa suprimir esse artigo. Tem que ser aceito por causa da estranha dinâmica parlamentar. Arquivar assinaturas de cannabis pode ser arriscado“Marco Berduca (Ed. Luca Cocioni) e Antonella Solto (McLeo Legel), Presidente e Membro do Comitê de Promoção do Referendo Público.