As taxas de juros triplicam e as vendas caem: o que acontece com as hipotecas na Itália

mercado Hipotecas Na Itália enfraquece porque taxa de juros. Comprar uma casa em nosso país tornou-se um sonho distante para as famílias, que estão cada vez mais frustradas com a situação tão complexa das paredes físicas. Isto foi confirmado por um estudo realizado pela Federação Independente de Banqueiros Italianos (FABI), que registou um Aumento triplo nos preços e uma queda de 12% Ofertas. Este último, como acredita a União Bancária, é um processo que se consolidou desde o quarto trimestre de 2022. É um colapso que afecta todos os tipos de lares e todo o território nacional.

Quantas vendas ocorrem todos os anos na Itália?

Em setembro de 2023, os negócios foram 507.879, aproximadamente 70 mil a menos que doze meses antes. 62% dos que contratam um crédito habitação fazem-no aproveitando as vantagens oferecidas pela primeira habitação, número que também está em constante declínio.

As vendas de imóveis novos diminuíram 15,9%, assim como as vendas de moradias residenciais (-28%). Hoje, a percentagem de cidadãos dispostos a contrair empréstimos para comprar casa diminuiu de 50% para 41%.

O que poderia acontecer com as taxas de juros?

O maior obstáculo é o custo do dinheiro, que chegou 4,5% Com os recentes aumentos pretendidos pelo Banco Central Europeu no combate à inflação. Este fenómeno afecta particularmente a Itália, onde o stock de hipotecas caiu 2,3 ​​mil milhões de euros em 2023, apesar de um aumento de 35 mil milhões nos dois anos anteriores. Na verdade, as taxas de juro em Janeiro de 2022, quando os bancos implementaram uma taxa de juro de 1,4%, parecem uma memória distante. Nos meses seguintes, iniciou-se um crescimento gradual até que o limiar psicológico de 4% foi ultrapassado em março de 2023.

Por enquanto, uma mudança de rumo parece improvável. A esperança é que, assim que a tempestade passar, o BCE faça outro corte nas taxas, o que poderá reacender o mercado imobiliário. Porém, Fabi alerta que A reação das famílias italianas Não se pode garantir que qualquer medida do BCE seja imediatamente positiva. A análise conclui que é necessário garantir que a descida dos últimos dois meses possa marcar o início de uma trajetória estrutural.