Além disso, está entre as doenças mais comuns no verão queda de pressão e inchaço das mãosExistem espasmos musculares. Quando está calor, suamos mais e tendemos a perder minerais e substâncias essenciais como magnésio e potássio mais rapidamente. Exatamente substâncias que nos protegem das cãibras musculares. Mas não se preocupe. Com a nutrição certa, podemos resolver o problema. Veja aqui o que comer no verão para evitar o risco de cólicas irritantes.

Nós nos concentramos em vitaminas e potássio

Para reduzir o risco de cólicas, devemos escolher uma dieta rica em vitaminas A e E e outros elementos como potássio e magnésio.

As vitaminas podem ser encontradas em frutas da estação, como melancia, pêssegos e cerejas. para suplementar o potássio, Essencial contra cólicasAs leguminosas e as bananas são verdadeiros e excelentes concentrados desta substância.

Aqui está o que comer no verão para evitar o risco de cólicas irritantes: a importância das ervas aromáticas

Uma grande ajuda contra as cólicas também pode vir de ervas e temperos muito comuns que usamos na cozinha. O alecrim é rico em vitamina A e pode ser facilmente cultivado no jardim. Vamos usá-lo com mais frequência como tempero e veremos os benefícios imediatamente.

A malva e a camomila são excelentes remédios naturais. A princípio, podemos preparar uma injeção para ser aplicada diretamente na área afetada pelos espasmos. O chá de camomila é útil para a prevenção e o alívio da dor. Para evitar isso, vamos tentar criar o hábito de beber um copo todas as noites antes de dormir. Também podemos resolver o problema da insônia.

Para dores de cãibra, podemos preparar um óleo essencial para massagear suavemente os músculos.

Por outro lado, o café e as bebidas alcoólicas devem ser totalmente evitados. Ambos promovem a desidratação e aumentam o risco de cólicas repentinas. E se treinarmos muito no verão, nunca devemos nos esquecer de fazer alongamentos de 5 minutos antes e depois do esforço. Vamos melhorar a flexibilidade muscular e reduzir o risco de cãibras.