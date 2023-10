Aposta: Fagioli concorda com suspensão de 7 meses. Tonali do Ministério Público de Turim – Notícias

Três estradas muito rápidas que não se tocam: Fabrizio Corona promete revelações esmagadoras, o Ministério Público de Turim continua as suas investigações a todo vapor e a justiça desportiva fecha contas com os primeiros acusados. São eles que estão envolvidos na questão dos jogadores de futebol apostarem em plataformas não autorizadas, que de forma alguma foi resolvida. Nas mesmas horas em que o ex-rei dos paparazzi se enfureceu nas redes sociais com novos conteúdos de áudio e vídeo e anunciando as “bombas”, reais ou supostas, que lançaria ao vivo na televisão na noite seguinte ao jogo com a Itália, o jogador da Juventus , Nicolo Fagioli, finalizou os retoques.Este último concordou com um acordo de delação premiada com o Ministério Público da Federação Italiana de Futebol, para parar de jogar futebol por sete meses.

A pena abrangente acordada por Fagioli é de 12 meses, cinco dos quais serão reduzidos a “receitas alternativas” que o ajudarão a sair do túnel do vício do jogo: em particular, terá de participar num plano de tratamento de 6 meses. e em uma série de reuniões públicas realizadas pelas federações esportivas amadoras, centros regionais federais e centros de recuperação de dependência de jogos de azar. Isto significa que em meados de maio terá cumprido a pena e, portanto, em teoria, também poderá participar no Campeonato da Europa. Um caminho que outros jogadores envolvidos neste caso também poderão seguir, a começar por Tonali, caso optem por negociar como o jogador da Juventus. A linha é ditada pelo presidente da Federação Italiana, Gabriele Gravina: “Quem cometeu um erro pagará o preço e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que o castigo chegue rapidamente. Mas depois, independentemente dos erros individuais, iremos ajudá-lo”. Para a ministra do Desporto, Andrea Abudi, “Neste momento devemos concentrar-nos no problema e sem nos distrairmos com discussões sobre as responsabilidades desta ou daquela entidade: existe a federação, mas existem as ligas, os clubes e os indivíduos”. Acho que é importante administrar o vestiário e que haja uma relação com… Jogadores que consigam entender situações desconfortáveis. A Federação Italiana de Futebol é responsável pelo sistema, claro, mas há muitas outras etapas antes disso.” Até Tonali, segundo o seu agente Giuseppe Risso, “está a jogar o seu jogo mais importante contra o seu vício em jogo”. Espero que esta experiência salve sua vida.” Ele entendeu que precisava enfrentar o problema com firmeza e tomou o rumo adequado. Estamos habituados a grandes corridas e tenho a certeza que ele vai vencer.” Entretanto, o médio do Newcastle respondeu hoje a perguntas da procuradora Manuela Pedrota e dos homens da equipa voadora da esquadra. O contexto é o do processo em que, tal como Fagioli, ele está sob investigação por “jogar e apostar”.

Munidos de conversas e dados de tráfego de internet de seu celular, os investigadores pediram que ele calculasse suas apostas online. O interrogatório durou cerca de três horas e meia e, no final, para evitar encontros com jornalistas, o futebolista foi autorizado a sair do Palácio da Justiça por um passadiço criado entre os terraços da cobertura do edifício. Quanto ao Corona, o site de notícias Dillinger noticiou durante a tarde que um jogador da Roma apostou nas arquibancadas durante uma partida de seu time. O furo tomou a forma de um videoclipe mostrando um jovem observando atentamente uma corrida de cavalos em seu celular. Os internautas reconheceram imediatamente o iraniano Sardar Azmoun, avançado dos Giallorossi, e confirmaram que é fã de corridas de cavalos, que possui um estábulo e que “o importante é não apostar no futebol”. Os debates e discussões foram o apetite para o que o esperava à noite.

