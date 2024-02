Ao vivo MN – rumo a Milão – Atalanta: Reinders no banco, Adly está lá. Thiao com a gaiola

Formação oficial Milan-Atalanta

Milão (4-2-3-1): minyan; Florenzi, Thiao, Gabia, Theo Hernandez; Ben Nasser, Adly; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Jiro. Todo mundo é Pioli. Disponíveis: Sportello, Mirante, Kjaer, Kalolo, Calabria, Jimenez, Terracciano, Musa, Reinders, Okafor, Chukwueze.

Atlanta (3-4-1-2): Carnecici. Scalvini, Djemseti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Copineiros. Miranchuk, D. Ketilary. Todos jasperini. Disponível: Moso, Rossi, Packer, Tolui, Hen, Palomino, Hatbore, Zappacosta, Adobo, Pasalik, Lookman, Scamaka, Touré.

Stefano Pioli Ele pode optar por uma mudança de divisão entre Rennes e Atalanta: jogará na defesa Thião Em vez de Kjaer com Florenzi, Gabbia e Theo Hernández E na frente de MinyanEle retornará ao time titular no meio-campo Loftus ChiK em vez de Moisés com Bin Nasser E Renderizadores (No segundo turno com o Al-Adly) para completar o meio-campo e atacar Jiroapoiado por Liao E PulísicoO nono será disputado como substituto do suspenso Jovic.

19.07 | O Milan chegou a San Siro. Assista ao vídeo da chegada dos rossoneri antes da partida contra a Atalanta Clique aqui

18h55 | Pierre Kalolo regressa à convocatória de Stefano Pioli para o jogo desta noite, em San Siro, frente à Atalanta: o defesa francês está novamente disponível 119 dias depois da grave lesão sofrida no jogo Nápoles-Milan, a 29 de Outubro. O ex-jogador do Lyon lesionou o tendão reto femoral esquerdo e foi operado alguns dias depois. Felizmente, o pior já passou e os rossoneri encontraram um membro importante da equipe do Milan que pode jogar tanto como zagueiro central quanto como lateral.

18h30 | Uma rápida olhada nos números dos filhos de Gasperini fora de casa no Campeonato Italiano: Os Nerazzurri marcaram 17 gols fora de Bergamo, conquistando 4 vitórias até o momento. Outro ponto forte da Atalanta é a tendência de marcar gols de jogadores como Koopmeineres (7 gols), Lookman (7 gols) e principalmente o ex-jogador rossonero De Ketelaer (com 6 gols no campeonato).

18h00 | São três rossoneri que receberam cartão amarelo e hoje terão que ficar atentos ao cartão amarelo contra o Monza e todos são muito importantes. Estes são Alessandro Florenzi e alguns meio-campistas como Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musa.

16h50 | Lista de jogadores convocados da Atalanta: Adobo Michel (25), Baker Mitchell (20), Marco Carnesecchi (29), De Kittilari-Charles (17), De Ron Martin (15), Gemset Berat (19), Ederson (13 ). Hatibor Hans (33), Hein Isak (4), Holm-Emil (3), Kolasinac Seid (23), Kopminerz Teun (7), Lukman Ademola (11), Miranchuk Alexey (59), Musu Juan (1), Palomino Jose Luis (6), Mario Pasalic (8), Francesco Rossi (31), Ruggeri Matteo (22), Giorgio Scalvini (42), Gianluca Scamacca (90), Tolui Rafael (2), Toure El Bilal (10), David Zapacosta (77)

16h20 | A Juventus finalmente vence o Frosinone e volta a consolidar a segunda posição na classificação, atualmente +5 pontos à frente do Milan. O Inter, líder do campeonato, com duas partidas adiadas, está 6 pontos atrás.

15h30 | A Atalanta está em muito boa forma. Os jogadores do Bérgamo marcaram até o momento 17 gols fora do gol do Bérgamo, alcançando 4 vitórias até o momento. Outro ponto forte da Atalanta é a tendência de marcar gols de jogadores como Koopmeineres (7 gols), Lookman (7 gols) e principalmente o ex-jogador rossonero De Ketelaer (com 6 gols no campeonato).

14h45 | Na quarta-feira, a FIFA anunciou as nomeações dos árbitros para a vigésima sexta jornada do Campeonato Italiano, e o Milan participa esta noite, às 20h45, no Estádio San Siro, no grande jogo contra a Atalanta. O diretor de jogo nomeado é Daniele Orsato, um experiente apito nascido em 1975 na Divisão Schio. Esta é a 39ª vez que a arbitragem de Veneza arbitra os rossoneri, a 35ª na Série A, e nem será a primeira partida entre Milan e Atalanta, já que já foram três partidas anteriores, todas no PSG. Ciro: Duas vitórias dos rossoneri – a última na penúltima jornada do ano do campeonato – e uma em Bérgamo. Globalmente, entre o torneio e a Copa da Itália, o Milan venceu 13 vezes, empatou 17 e perdeu 8.

14h00 | Depois de recuperar o fôlego contra o Rennes (permaneceu no banco durante todo o jogo), Olivier Giroud está pronto para retornar ao time titular contra o Atalanta esta noite: estará mais uma vez no centro do ataque rossonero contra o time de Bergamo . . O mesmo acontecerá na sexta-feira na Lazio, já que Luka Jovic deverá cumprir uma suspensão de dois jogos após a expulsão que recebeu há uma semana contra o Monza.

13h30 | Considerando o jogo desta noite contra a Atalanta, no San Siro, o Milan se encontrou, como sempre, esta manhã em um hotel no centro de Milão. A boa notícia para Stefano Pioli é sem dúvida o retorno de Davide Calabria e principalmente de Pierre Calolo à equipe: o primeiro se machucou há duas semanas contra o Napoli, enquanto o zagueiro francês foi operado no início de novembro após sofrer uma lesão no tornozelo. Tendão do reto femoral esquerdo, disponível novamente após 119 dias. O jovem guarda-redes do Primavera, Rafer, também esteve presente.

Porém, ainda ausente está Fikayo Tomori, que voltou a treinar regularmente com o grupo e deve retornar à equipe para a partida de sexta-feira, fora de casa, contra a Lazio. Além dele, o lesionado Tommaso Pobega e o suspenso Luka Jovic também não estarão à disposição.

Essa noite Milão Você entrará em campo contraAtalanta Na partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Italiano.

Nossa redação, como sempre, irá acompanhá-lo no pontapé inicial, marcado para as 20h50, em San Siro, com todas as últimas notícias e atualizações sobre a partida entre os rossoneri comandados por Pioli e a equipe de Bérgamo comandada por Gasperini.