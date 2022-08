Antonella Clerici, é um devaneio: aos 58 anos a grande novidade

Antonella Clerici está de férias curtindo uma fase da vida em que tudo parece estar indo na direção certa. Só falta uma coisa para tornar este momento perfeito. Que?

longo verão quente Antonella Clerici Levei-a para parar na Normandia, no norte da França. O melhor lugar para relaxar, entre suas falésias brancas e praias repletas de história.

Quem sabe se o apresentador Lignano teve a oportunidade enquanto navegava na internet para ler sua confissão Maurizio Costanzo Ele diz que o programa que ele gosta de assistir na TV é A Voz Sênior. Outro grande alívio para adicionar às muitas coisas que a última temporada já deu a ela.

Tudo seria perfeito se houvesse também uma certa sugestão. Que?

Antonella Clerici e o tempo de espera

Sua próxima temporada já está trancada no cofre. Abriga dois dos programas mais populares da Rai Uno, apesar da forte concorrência. Desde que o locutor voltou com ela É sempre meio-dia, na época que a tornou tão popular, a rai recuperou sua liderança em um período que, ao longo dos anos, se tornou cada vez mais estratégico. E quanto ao seu programa de música, A Voz Sênior?

Mesmo no verão, as reprises conseguiram derrotar toda a competição, esperando novos episódios da próxima temporada. Em suma, tudo está indo bem para o apresentador Lombard. Agora, fora de controle, rumores estão se espalhando de que um grande evento é iminente. Mas de que grande evento estamos falando e então chegou a tão esperada proposta?

Talvez estejamos lá

Desde 2016 Antonella Clerici Ele vive um romance maravilhoso com o homem do petróleo, bem como o maior colaborador de Sweat, Vittorio Garoni. Há algum tempo, a introdução desistiu de Roma para ir morar em uma maravilhosa vila para seu parceiro, localizada em Arquata Scriviana província de Alexandria. Juntamente com a filha de Antonella Clerici, a seguir Meu filho é empresário.

Há algum tempo, Antonella Clerici, em entrevista ao Ghent Weekly, admitiu:casado? Não agora, mas não foi descartado. Será um momento íntimo para nós. Somos complementares e neste assunto pensamos da mesma forma‘”, lembra-nos Blue News (bluewin.ch/it), mas se há um casamento, tem que haver um primeiro show.

Aqui é que fontes próximas ao casal relataram que a proposta finalmente chegou e que o casamento dos famosos recém-casados ​​é muito pouco agora. Quem sabe se o longo verão quente Antonella Clerici Ele também lhe dará a data de seu casamento com Vittorio Garrone. O certo é que se o casamento vai acontecer, será preciso se apressar porque a próxima temporada de TV está prestes a chegar e os fãs do talentoso apresentador de Legnano não aceitarão nenhum atraso. Nem mesmo por causa de seu casamento.