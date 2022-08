Aise.it – ​​​​Agência de imprensa estrangeira internacional

Lisboa \ Gelo \ – Tocou a porta Lisboa Um navio de treinamento da Marinha italiana “Americo Vespúcio”. Após o pouso Palermo, Túnis e ArgelVespúcio parou na capital portuguesa, desaparecido desde 2019.

À chegada a Lisboa – a primeira capital europeia da campanha educativa 2022 e o primeiro porto atlântico – foi realizada uma recepção a bordo, que contou com a participação da Embaixada de Itália, representantes de empresas portuguesas, membros da comunidade italiana e organizações internacionais . Na capital.

Durante a sua estadia de três dias na capital portuguesa – informa a embaixada – o navio de treino transformou-se numa montra flutuante para dar a conhecer aos visitantes os valores básicos da Marinha e as nobres tradições marítimas do nosso país. A Itália leva a Itália e seu estilo, beleza e elegância além das fronteiras nacionais, incorporados em um cenário único e altamente sugestivo.

com ele 143 cadetes a bordo“Vespucci” realiza uma importante atividade de relações externas e tem uma relação privilegiada com comunidades italianas no exterior, embaixadas, instituições culturais das cidades.

O navio partiu de Lisboa MarrocosCom chegada prevista Casablanca Próximo 6 de agosto. (gelo)