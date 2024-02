Agora se chama Pandina e é um híbrido. O que muda?

O modelo permanecerá em produção em Pomigliano d'Arco até 2027 e foi atualizado com novos sistemas de assistência ao motorista e segurança.

Pomigliano d'Arco (Nápoli) – Para alguns é um Panda, para muitos é uma “Pandina” sentimental, para a Fiat representa um sucesso comercial, e no exterior é o símbolo do carro da Itália. Após 40 anos de operação, o Fiat Panda tornou-se uma grande pequena lenda que hoje se encontra presa entre a rocha da tradição e o martelo da inovação. As novas regras europeias que exigem que os fabricantes equipem os automóveis com sistemas de assistência à condução a partir de Julho próximo, para os tornar cada vez mais seguros, levaram a Fiat a fazê-lo. Atualize os pandas com uma string especial chamada Pandina.

Produção na Itália até 2027 Desde 2011, o Fiat Panda é produzido em Pomigliano d'Arco, na província de Nápoles, e o Pandina também será fabricado na mesma fábrica até 2027. O que acontecerá a seguir ainda não se sabe: os funcionários da fábrica esperam pela chegada do Fiat Panda. Um novo modelo toma o seu lugar, talvez com números de vendas significativos. Para entender o impacto que um carro como este pode ter no emprego, basta pensar nisso Em 2023, dos cerca de 174 mil carros Fiat vendidos em nosso país, mais de 102 mil eram Panda.

Dois milhões de pandas em 14 anos Mais de dois milhões de carros foram entregues nos últimos 14 anos e, segundo relatos, a procura continua a crescer. É por isso que a Fiat decidiu fazê-lo Aumentar a produção em 20%“O Panda continua a ser líder de mercado em Itália e é o automóvel citadino mais vendido na Europa”, afirma Olivier François, CEO da Fiat. READ Sistema de juros fixos e análise de impedimentos – enfoque financeiro

Ele freia sozinho Os engenheiros do fabricante de Turim trabalharam para tornar o Pandina ainda mais técnico O design exterior permaneceu essencialmente inalteradoMas chegaram novas cores como o amarelo, a escrita Pandina na lateral e uma nova faixa branca no painel. O citadino tem novos sistemas de assistência à condução: desde uma útil travagem automática de emergência para reduzir colisões traseiras, até um dispositivo de manutenção de faixa e um aviso de fadiga do condutor.