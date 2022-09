Abundante لودód, a capital criativa da Polônia pós-industrial

Em seguida, o “Terceiro Pólo” Monopolis, um complexo completamente novo com um design sofisticado criado a partir da restauração de uma antiga fábrica de vodka, “Monopol Wodczany”. Um lugar para bons gostos, incluindo restaurantes gourmet e cinemas ao ar livre, com um pequeno museu dedicado ao passado industrial da região.

A emblemática Rua Piotrkowska, uma faixa interminável de mais de quatro quilômetros que representa uma coleção de estilos e surpresas entre murais, decorações antigas e fachadas onde ecletismo, Art Nouveau e Modernidade se misturam sem se incomodar.

Uma estrada sem fim, que se estende para além do horizonte, simbolizando à sua maneira a fronteira e a “terra prometida” onde chegaram no século XIX milhares de imigrantes provenientes da Alemanha, Silésia e Boémia mas também de Inglaterra, França, Irlanda e Portugal.

Rosa’s Pass, uma rua escondida onde as paredes das casas são cobertas por milhares de pequenos espelhos: é uma obra de Joanna Rajkowska dedicada à sua filha Rosa, que, antes de se recuperar de um tumor no olho, via o mundo como um caleidoscópio.

Rua Caleidoscópio, composta por mil espelhos

Além de cafés, lojas e restaurantes, em Piotrkowska você encontra o afresco mais alto da Europa (“The Witcher”, com 70 metros de altura e inaugurado em outubro passado), mas também no pátio interno você encontra o inovador “Nascimento do Dia ” de Wojtek Siudmak, “Polish Dali”, feito de centenas de porcelanatos coloridos.

