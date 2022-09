Eleonora Giorgi Rosto Desfigurado: Cirurgia Plástica

Eleonora Giorgi mostra alegremente seu novo rosto após recorrer à cirurgia plástica. Aqui está a foto.



Eleonora Giorgi Ela é um símbolo de beleza, mas idade e a atriz já não se encontra na cara do tempo. Por esse motivo, Eleonora buscou refúgio há alguns dias Cirurgia plástica E foi completamente diferente.

Eleonora Giorgi remodelou o rosto!

Eleonora Giorgi Ela é uma atriz amada, admirada pelo imaginário coletivo por sua beleza excepcional, e seus olhos são particularmente felinos. Hoje a atriz é uma avó decente, feliz na relação criada com a nova Clizia Incorvaia e no sétimo céu da família do filho Paolo Ciavarro, que se ampliou com a benção do filho mais velho Gabriele.

Apesar dos rumores que circulam durante o nascimento de um namoro entre Clizia e Paolo na casa do Big Brother Vip, Eleonora sempre pensou bem nesse casal e sempre viu a siciliana como a mulher certa para o filho. Com o passar do tempo, a atriz não perdeu o salário Charme Mas ela claramente comprou mais rugas e acabou se sentindo muito bem consigo mesma. Por isso recorri Cirurgia plástica.

Eleonora Giorgi vai ao cirurgião e…

Eleonora Giorgi Ela é uma mãe satisfeita e uma avó muito feliz, mas ainda é uma mulher atraente em busca de amor e é certo cuidar de si mesma como bem entender. Ao longo dos anos, a grande atriz evitou Intervenções cirúrgicasdando tempo para marcar sua tez com orgulho.

Leia também >>> Kim Kardashian está seriamente sexy em novas fotos!

Agora, porém, algo mudou e Eleonora decidiu recuar. “Estamos mudando! E que mudança… Tão feliz!Eleonora escreveu em Instagram mostra a Nova cara Tez mais relaxada, sem rugas e radiante. Definitivamente uma mudança estética que não passou despercebida na web e rendeu muitos elogios de quem gostou da escolha de Giorgi.