Abrindo o VAR, Roque: “Foi correto anular o gol do CDK e depois o pênalti do Inter. Errado…”

Essa é a ideia do pênalti concedido com ajuda do VAR aos nerazzurri por handebol de Hateboer: “Levantar a bandeira é um erro gravíssimo para mim, porque com os meninos eu aperto o botão do cronômetro”. claro, damos um voto negativo independentemente do momento, porque no futebol moderno você não pode se dar ao luxo de colocar o impedimento do VAR. Parabéns ao Colombo por não apitar e marcar os lances, permitindo ao VAR intervir com um pênalti correto. “Lamento dizer isso, conversei sobre isso com calma com o menino e isso é um erro que não podemos cometer.”