abril, espera-se um início de primavera invertido; Já efeitos até a Páscoa! Previsões பார்ப்ப Olhe para ILMETEO.it

Tempo: abril, início da primavera deverá ser revertido; Já efeitos até a Páscoa! Vamos às previsões

Primeiras exibições do mês de abril Outrora absolutamente inacreditável e foi objeto de estudo e curiosidade para quem estava curioso e interessado Tendências mensais ou sazonais Agora se tornou um Ferramenta válida Previsões científicas com contribuições conclusivas para a avaliação climática de longo prazo.

Mês abril Truques baseados no clima são frequentemente usados, fazendo-nos passar de um extremo para outro, Do sol com o primeiro calor da estação, trovoadas, frio e até Neve. UMA Primavera de cabeça para baixo Assim, É com mudanças contínuas regulares Louco e imprevisível Parte do ano. De acordo com as últimas previsões já temos no início do novo mês um Antes do frio Pode investir na Europa, incluindo Itália, com queda de temperatura e fase Mau tempo que pode repercutir até a Páscoa.

Analisando História do clima Quanto ao nosso país, percebemos que isso não é novidade, muito pelo contrário!

“Uma andorinha não faz primavera” O provérbio popular diz e não pode ser verdade. Por uma temporada, seja ela qual for, leva tempo para chegar ao cerne de sua expressão e alguns sinais assustadores não devem ser confundidos com seu início explosivo.

Mas vamos bem.

Uma primeira reviravolta surge nos primeiros dias de abril, após um período de calor invulgar que coincide com o final de março. Massa de ar muito fria e instável A partir de Polo Norte. Em altitudes elevadas (505 14 C a 1450 m de altitude) a temperatura do centro frio é tal que uma erupção, característica do final do inverno, pode causar distúrbios reais ao nível atmosférico.

Mas Quais serão as consequências? Se esta tendência se confirmar, temos umItália dividida em duas: As áreas do norte e centro do Tirreno serão afetadas à medida que as interrupções forem relatadas. Chuva (Neve nas montanhas) E local Temporário Devido às contradições que se formam precisamente na área de fronteira entre a massa de ar moderada e úmida que já existe na frente fria e nos trópicos baixos. Apenas Sul Ainda vai beneficiar do alojamento fornecido Escudo anticiclônico Isso garante um clima muito estável, ensolarado e às vezes muito quente em nossas regiões do sul.

Esta situação pode ser categorizada em termos de tempo Até o final do segundo dez dias de abril (Páscoa, domingo 17), Substituído por breves recaídas anticiclônicas devido à repetida travessia dos precipícios perturbados do Atlântico (desta vez e do sul). Então aqui eles estão voltando Chuva após um longo período seco Caracteriza todo o inverno, especialmente nas regiões do norte. Podemos fornecer mais detalhes sobre isso na próxima atualização, pois ainda há um longo caminho a percorrer.

Nesse ambiente, as temperaturas serão moderadas ou moderadamente baixas, principalmente no norte. Em suma, as condições gerais da primavera.

Início de abril: o progresso frio do Pólo Norte é possível