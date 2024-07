A Sony explicou porque LEGO Horizon Adventures não chegará ao Xbox, mas o motivo é curioso

Como mencionado anteriormente, o lançamento no Nintendo Switch foi ditado pela vontade de “ Alcance um público mais amplo incluindo pessoas mais próximas das famílias e usuários mais jovens, segundo Windeler.

Lembramos que o jogo em questão também será lançado para PC e Interruptor Nintendo Ou seja, todas as principais plataformas, exceto o Xbox, então a situação é um tanto estranha. Quanto ao desejo de lançar no console da Nintendo, que representa uma situação um tanto inédita para um título original dos PlayStation Studios, este tem uma motivação bastante racional.

Em uma entrevista recente conduzida por Stephen Totilo A da GameFile James Wendler, diretor narrativo da Guerrilla Games O motivo também foi mencionado LEGO Horizon Adventures não chegará ao Xbox mas não A explicação parece um tanto estranha Uma vez que isso parece ser devido ao desejo de “levar o hardware do PS5 ao seu limite”.

Bem, Nintendo Switch e PC, mas o Xbox iria estabelecer limites demais?

A versão Nintendo Switch claramente não representa potencial Exploração máxima do hardware PS5 Como o Xbox, segundo o diretor narrativo da Guerrilla Games.

“No momento, estamos muito focados em levar o hardware ao limite e tornar este jogo absolutamente incrível neste dispositivo”, explicou o desenvolvedor ao falar sobre o PS5, mas em uma resposta direta à questão de por que o jogo foi lançado. não planejado para o Xbox.

“E você sabe que não fizemos isso Não há nada para anunciar no Xbox “Por enquanto”, acrescentou Windeler, esclarecendo ainda mais o conceito. Embora a ideia de tirar o máximo proveito do hardware muitas vezes faça sentido quando se trata de uma plataforma exclusiva, neste caso é uma plataforma cruzada que não se apresenta em um console específico.

A tese proposta pela Guerrilla Games é, portanto, que desenvolver LEGO Horizon Adventures também no Xbox teria colocado limitações à plena exploração do hardware no PS5, problema que obviamente não surge ao lançar o jogo também para PC e Nintendo Switch, segundo para James Wendler.

Embora esta reconstrução possa parecer uma simplificação excessiva, Windeler parece ter essencialmente reiterado o conceito ao sugerir que o jogo Inesperado no PS4 pelos mesmos motivos Então não aparece no Xbox