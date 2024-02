A reação dos jogadores é aplausos

O jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal entre Santa Clara e Porto foi interrompido devido às más condições meteorológicas. Os torcedores brincaram nas redes sociais sobre as condições do estádio que se tornaram inviáveis ​​de imediato, como fizeram os dois clubes com os jogadores que aceitaram da melhor forma a decisão de adiamento. Insira o novo Canal WhatsApp Por Sport Fanpage.it

Quartas de final de Taça de Portugal entre Santa Clara e Porto A partida durou apenas 29 minutos, e o árbitro foi obrigado a interromper e depois interromper definitivamente a partida devido a uma tempestade extremamente violenta que eclodiu pouco antes da partida, transformando o estádio em uma piscina externa. Ambas as equipes tentaram jogar, mas no final a bandeira branca teve que ser hasteada: uma escolha que provocou risos de torcedores nas redes sociais, bem como de clubes e equipes. Os mesmos jogadores que certamente não economizaram em postagens e vídeos autodepreciativos.

Um campo intransponível, destruído pelo impacto do anticicloneEstádio de São Miguel (Ponta Delgada nos Açores). As instalações para os jogos em casa do Santa Clara rapidamente se tornaram uma grande bagunça e quando o Sr. Correira, diretor da partida das quartas de final, decidiu chamar os jogadores de volta para verificarem juntos as condições do campo, o resultado foi extremamente decepcionante. pelo menos.

Já nos primeiros 15 minutos de jogo, apesar das intensas tentativas de jogo na esperança de que a chuva incessante parasse, a boa fé de ambas as equipas foi posta à prova pelas condições do campo que em vários locais eram completamente injogáveis. O show beirava o constrangimento e durou um quarto de hora Que testemunhou a hilaridade social desencadeada pelo próprio Porto, que, durante a clássica transmissão ao vivo com roteiro dos principais acontecimentos do X, publicou um post excepcional em sua simplicidade: Gene Kelly na lendária cena de “Cantando na Chuva“, quando – guarda-chuva na mão – executa sua famosa sequência de sapateado entre as poças.

Após cerca de dez minutos a partida foi devidamente suspensa: era impossível continuar. O árbitro inspecionou o campo com os jogadores e, após reunião com os substitutos e autoridades federais, decidiu-se pelo fim de uma vez por todas das hostilidades entre as duas equipes. O desafio repetir-se-á sempre no Estádio de Santa Clara Que recebe o Porto no jogo dos quartos-de-final, onde a equipa anfitriã – que lidera a segunda divisão portuguesa – sonha em conseguir um grande golpe. Enquanto esperavam pela data e hora do 'replay' – se a chuva o permitisse – os jogadores tomaram a decisão de encerrar o jogo da melhor maneira possível, desfrutando de um mergulho no estádio completamente inundado.