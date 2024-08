A previsão do tempo prevê tempestades violentas com granizo e vento

ponto de viragem Após 35 dias de calor africano, ocorre uma mudança drástica com o anticiclone Caronte. A previsão do início da semana está 100% confirmada: o tempo vai mudar neste final de semana. As temperaturas cairão pelo menos 10 graus em toda a Itália nas próximas 12 a 36 horas: uma perturbação do Atlântico com ar fresco chegará da Escócia.

O fim do calor africano

A boa e excelente notícia é que a onda de calor africana está a chegar ao fim, a onda de calor que nos manteve “sufocados” durante pelo menos 35 dias (mais tempo em algumas partes do sul). As temperaturas máximas à tarde ainda são por vezes quentes, 39°C em Siracusa, 38°C em Catânia e Taranto, 37°C em Agrigento e Lesse, 36°C em Bolonha e Ferrara; Já estão em Milão, Florença e Roma (cerca de 32-33°C), uma ligeira diminuição em comparação com os 36°C na cidade milanesa e os 40°C nas 2 super cidades da arte, Roma e Florença.

Domingo, 18 de agosto Temperaturas de outono

Mas a verdadeira virada ocorrerá no domingo, 18 de agosto, quando as temperaturas estarão na faixa do outono. Temperaturas abaixo de 25°C são esperadas no centro-norte com uma queda média de 10°C neste trecho: máxima de 22°C (!) em Milão, 24-25°C entre Bolonha e Florença, Perugia passando de 32 para 22 em um dia. No entanto, no sul, no domingo, o pico será de 35-36 graus Celsius (só um pouco), mas temperaturas mais amenas também chegarão nas partes do sul, especialmente a partir de segunda-feira.

Eventos violentos ou extremos

Fechando o capítulo das “boas (ótimas) notícias” sobre as temperaturas, chegamos aos pontos delicados: a colisão entre a massa de ar escocesa e o calor africano pré-existente produzirá eventos violentos ou extremos. Nas próximas horas não podemos já evitar as primeiras fortes tempestades nas regiões do Tirreno, especialmente na Sardenha e no noroeste, com o possível envolvimento da Toscana. Domingo, 18 de agosto, além do dia da renovação, será também um dia de mau tempo: os eventos extremos começarão pela manhã no noroeste, no nordeste, áreas centrais e parte do segundo dia, também na Campânia. Temem-se tempestades severas com granizo, correntes descendentes (ventos horizontais podem atingir 100 km/h durante trovoadas), tornados e tempestades localizadas e inundações repentinas.

Mau tempo na segunda-feira, 19 de agosto

Domingo será dia de vigiar, mas atenção: o mau tempo continuará na segunda-feira, dia 19, com fortes chuvas na Emília Romagna, nas Marcas e em grande parte do Adriático. Estes acontecimentos não pouparão nem o resto da península, e apenas as regiões do noroeste ainda terão alguma clareza. Em suma, vamos nos preparar para a virada, talvez até com alguns moletons, mas acima de tudo, é preciso enfrentar uma mudança tão radical: quando chegarem as tempestades de verão, ​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​ faz, existe, está aí. Freqüentemente, há muitos danos, inundações e perigos potenciais.

em detalhes

Sábado, 17: Norte: Sol com trovoadas, calor. Central: Trovoadas dispersas, calor. No sul: calor intenso e instável na Sicília e nas terras altas.

Domingo, 18: Norte: Trovoadas, fortes, incluindo aguaceiros. Centro: Tempestades severas, incluindo colapso térmico. No sul: piora a partir da tarde, principalmente na Campânia, calor residual.

Segunda-feira, 19: No Norte: Trovoadas, especialmente na Emilia Romagna. No centro: fortes trovoadas, especialmente sobre o Adriático. No Sul: Fortes trovoadas e colapso térmico.

Tendência: Chuva residual no centro do Adriático, Baixo Lácio e áreas do sul, depois o sol retorna a todos os lugares a partir de quarta-feira; As temperaturas subirão gradualmente até domingo.