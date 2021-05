A prevenção começou nas “I Quintas-feiras de Medicina” com Luigi Cavanna, oncologista

A prevenção está em destaque com a coordenação do renovado ‘medicamento da quinta-feira’ de Telelibertà. Após iniciação direta por um gastroenterologista Fabio Fornari A transmissão agora recomeça com uma nova roupagem: o diretor científico do programa é Luigi Kavanagh, Chefe do Departamento de Oncologia do Hospital Piacenza e pioneira no atendimento domiciliar precoce à Covid com as chamadas Usca (Special Care Continuity Units). Começa quinta-feira, 6 de maio, às 20h15 no Telelibertà, liderado pela jornalista Marzia Foletti: O programa que conta com o apoio da “Asia Ambiente Sicurezza e Salute” decorre todas as quintas-feiras de maio e junho até 8 de julho, inclusive.

“O objetivo é focar acima de tudo na prevenção de doenças importantes – como Kavanagh explica – muitas doenças serão examinadas: de doenças cardiovasculares a doenças neurológicas, e do sistema respiratório a doenças infecciosas”.

Especificamente, o primeiro episódio enfocará o câncer de mama: “Patologia recorrente, na verdade eu gostaria de dizer o câncer mais comum em mulheres e a causa número um de morte por câncer no universo feminino – Kavanagh o conhece – em Piacenza todos os anos nós registram cerca de 350 novos casos de câncer de mama. No entanto, deve-se dizer que a sobrevida em cinco anos tende a aumentar e na Itália é de mais de 87%, portanto, superior à média europeia

O oncologista falará sobre isso no processo de transferência Massimo Ambrogi E Diretor da Unidade de Mamas do Hospital Piacenza, Dante Pale.