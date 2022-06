A posição linha-dura dos juízes progressistas sobre a decisão da Suprema Corte dos EUA sobre o aborto

A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que revogou o direito ao aborto em âmbito nacional, como exercício do tribunal, foi acompanhada de uma série de textos escritos pelos nove ministros que se posicionaram a favor ou contra a decisão do tribunal. O tribunal é o motivo. assim chamado opinião divergenteou seja, o texto escrito por juízes contrários à posição final prevalecente, Foi assinado por três juízes progressistas do tribunalStephen Breyer, Sonia Sotomayor e Elena Kagan, e é frequentemente negociado por seu conteúdo altamente crítico.

Não é incomum, notas de revista Nova Repúblicaeste opinião divergente Eles são muito críticos em relação à posição da maioria, principalmente nos últimos anos. Mas o que acompanhou a decisão de sexta-feira é particularmente duro: Justiças Progressistas, ele escreveu Nova República “Eles não apenas discordaram dos argumentos de seus colegas, mas também chamaram de ilegais as ações e consequências da maioria dos membros do tribunal”.

Breyer, Kagan e Sotomayor desafiam fundamentalmente o raciocínio dos seis juízes conservadores sobre o direito ao aborto, que o juiz Kavanaugh efetivamente resumiu: “Como a Constituição é imparcial na questão do aborto, este tribunal também deve permanecer estritamente imparcial”. dentro opinião divergente está lendo:

Quando um tribunal exclui o direito de uma mulher há cinquenta anos, ela não está agindo de maneira “estritamente imparcial”. Em vez disso, ele está do lado das mulheres que querem exercer esse direito para esses estados, como o Mississippi, que querem impedi-lo de fazê-lo”.

Em um parágrafo posterior, os três juízes progressistas foram mais longe, argumentando que os juízes conservadores haviam invalidado a decisão histórica. “Ro vs Wade” Pois eles “sempre o desprezaram e agora têm votos para aboli-lo”; Em seguida, eles acrescentam que a maioria se posicionou sobre isso por razões ideológicas e pessoais que não se baseiam em ijtihad.

São acusações muito graves, especialmente em um momento em que a legitimidade da Suprema Corte é questionada por muitos estudiosos: pouquíssimos outros países ocidentais têm um tribunal tão influente, nomeado exclusivamente politicamente e no qual os juízes são nomeados vitalícios. Após a decisão de sexta-feira, há preocupações generalizadas de que a tensão entre os juízes conservadores e progressistas do tribunal possa aumentar a ponto de prejudicar seu trabalho diário.