A mola Dacia foi renovada (e muito mais)

Isso muda muito – Pouco mais de dois anos após sua estreia, surgiu o citadino 100% elétrico. Primavera Dacia (E Seu comprimento é 373 cm) Profundamente renovado. A carroceria foi revisada, com quase toda a chapa metálica modificada para dar ao carro uma aparência mais elegante Aparência mais volumosa, musculoso. A frente ficou quadrada, com os faróis e a grade inseridos em um elemento fino como no Dacia Duster Cross (leia-se aqui Notícias). Na parte de trás, o novo se destaca Faróis Com formato interno em “Y” (comum aos Dacias mais recentes) e unido por uma faixa preta. Mais impressionante eu sou Parachoque, em plástico preto sem pintura com um encarte gráfico original que lembra um mapa da cidade. lá lado Perde o formato arredondado, das formas esculpidas e das caudas mais pronunciadas (sempre de plástico bruto) dos para-lamas, que “envolvem” as rodas maiores: 15 polegadas em vez de 14 polegadas (que permanecem disponíveis).

Um salto de qualidade – Existem também fortes diferenças no habitáculo Primavera Dacia: É menos austero, mais prático e também neste caso inspirado no Dacia Duster Cross. O painel de instrumentos foi redesenhado com formato quadrado com inserções coloridas (pode-se escolher a cor da área ao redor das saídas de ar) e um “bolso grande” profundo na frente do passageiro (porta opcional para fechar). No console, não é liberado Sistema multimídia Com tela de 10 polegadas (de série no nível de acabamento muito rico) e gráficos nítidos e intuitivos. Não faltam Android Auto e Apple CarPlay com conectividade sem fio. Abaixo estão os botões físicos ergonômicos para serviços de bordo, alojados em uma moldura preta brilhante.

Também diferente Painel digital Tamanho de 7″: Configurável e fácil de ler. A posição de condução também foi melhorada, graças ao volante regulável em altura. No túnel, o botão da marcha à frente ou à ré dá lugar a uma elegante alavanca, e ao seu redor estão alguns espaçosos compartimentos de arrumação. Grandes bolsos nas portas dianteiras, com interior branco para identificar rapidamente o seu conteúdo. Eles permanecem espartanos, mas não estreitos, isto é Assentos na parte de trás: São apenas dois (Dacia Spring é de quatro lugares) sem puxadores de teto e bolsas nas portas. Entre as opções está o prático sistema YouClip (derivado do Duster): uma série de ganchos espalhados pelo habitáculo que permitem instalar determinados acessórios, como Bandejas de armazenamentoLanternas LED e cabides para bolsas.

O porta-malas é duplicado – Para um carro urbano como Primavera Dacia O tronco tem bom Habilidade: A casa está falando 308 litros, que chega aos 1004 litros com o sofá dobrado, um pouco mais que o modelo anterior (292/620 litros). Existe também uma 'bandeja' disponível a pedido para ser instalada sob o capô dianteiro, na área livre acima do motor: pode conter os cabos de carregamento da bateria.

Até 30 kW – Falando em recarga, não Bateria de Primavera Dacia Fica em 26,8 kWh (instalado embaixo do sofá) e promete até 220 km de autonomia. Pode ser recarregado através da tomada localizada atrás da máscara na frente (que é conveniente, mas vulnerável a choques). Em corrente alternada são aceitos até 7 kW. Com o carregador DC opcional, você pode atingir 30 kW: em menos de uma hora você pode passar de 20% a 80% de carga. A tomada também pode Desistir de energia (até 3 kW) para carregar utilizadores externos, por exemplo, uma bicicleta elétrica. O motor ligado às rodas dianteiras permanece o mesmo e está disponível com potência de 45 ou 65 cavalos.

vejo você mais tarde – Renovado Primavera Dacia Estará em pré-venda a partir de Primavera de 2024, com primeiras entregas durante o verão. Estão previstas duas versões (Expression e Extreme), ambas com ajudas à condução em linha com as novas regulamentações europeias, que tornam obrigatórios os sistemas de segurança para os automóveis novos a partir de julho. Esses avisos incluem sonolência, limites de velocidade, frenagem automática e manutenção de faixa. os preços? A casa previu que eles partiriam de Pouco menos de 20 mil euros.