A Epic Games Store perde milhões de dólares, mas Tim Sweeney está feliz com os investimentos – Nerd4.life

Loja de jogos épicosEla, como vimos, conseguiu se estabelecer em pouco tempo no mercado de PCs, mas às custas de uma forte estratégia que impulsionou a empresa a Você perde milhões de dólaresé meu país CEO Tim Sweeney Comprovado no entanto Entusiasmado Para a situação, levando em consideração essas despesas de Excelentes investimentos Sobre o futuro.

Na última sexta-feira vimos, a partir dos documentos econômicos anunciados por ocasião da famosa experiência entre a Apple e a Epic, que a Epic Games Store tem 160 milhões de usuários, mas também causou enormes perdas econômicas desde a inauguração até hoje, e pode continuar para fazer isso. Sangrando mesmo em um futuro próximo.

Em particular, fala-se de $ 181 milhões em 2019 e cerca de $ 273 milhões em 2020, e há expectativa de perder outros $ 139 milhões em 2021, num total. Quase $ 600 milhões em perdas Ao longo de três anos de atividade da Epic Games Store. Essa despesa se deve ao desejo da Epic Games de pressionar agressivamente por uma penetração poderosa no mercado de PC, distribuindo os mais populares deles jogos grátis Semanalmente (lembre-se de 5 jogos grátis na próxima semana) e elaborando muitos Acordos exclusivos.

No entanto, eles não deixam de ser investimentos: embora esses fundos caiam dentro do que a empresa descreve como “custos não reembolsáveis”, ou seja, custos que não são recuperáveis ​​e não são imediatamente recuperáveis, eles são investimentos. longo prazo, Que só deve ser avaliado durante um longo período de tempo.

Por esse motivo, o CEO Tim Sweeney disse que continua animado com os resultados e relançou o i Números positivos Da Epic Games Store, ou $ 700 milhões que os usuários gastaram na loja, dos quais $ 265 milhões são em jogos de terceiros que existem graças aos 103 jogos gratuitos distribuídos pela loja até agora com um valor total de $ 2.407 , com um total de mais de 749 milhões de jogos baixados gratuitamente por usuários em todo o mundo.

Em suma, Sweeney quer argumentar que as enormes perdas econômicas sofridas pela Epic Games Store até agora foram exploradas. Construção da fundação Para um projeto de longo prazo, que começará a lucrar mais tarde. Por outro lado, e supostamente, entretanto, mostrou que Imposto de 12% Aplicá-lo nas vendas é suficiente para cobrir os custos operacionais da plataforma e isso realmente parece um bom ponto de partida. Quanto ao resto, tem a ver com pelo menos o momento em que o ponto de equilíbrio começará, mesmo que recuperar todos os milhões investidos seja um processo muito longo.