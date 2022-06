A descoberta que muda a história – Libero Quotidiano

Alguns pesquisadores encontraram Argentina maior espécie pterodáctilo Não é encontrado na América do Sul. apelido “Dragão da Morte” Paleontólogos descobriram esse tipo de “lagarto alado” na província de Mendoza, a cerca de 800 km da capital homônima. Os pesquisadores encontraram dois tipos de répteis voadores gigantes: envergadura de cerca de 7 e 9 metros, respectivamente.



Vídeos sobre este tema

Segundo os paleontólogos, trata-se de espécimes pertencentes à família dos pterossauros que viveram no período Cretáceo, entre 146 e 66 milhões de anos atrás. Esses espécimes são conhecidos por seus espécimes, disse Ortiz David, principal autor do novo estudo. crânios muito grandese às vezes mais do que para corpos que eram curtos e fortes, e também para pescoços especialmente longos.” Pesquisadores determinaram que dois dos pterossauros encontrados morreram ao mesmo tempo e um não estava totalmente crescido: não se pode dizer com certeza que faziam parte de um grupo familiar.

Ortiz-David acrescentou: “Pode-se confirmar que eles são de tamanhos diferentes e que estavam juntos quando morreram há mais de 86 milhões de anos”. Os “dragões da morte” foram encontrados durante as escavações de um projeto de construção civil. David Ortiz e sua equipe estavam supervisionando o trabalho quando descobriram os fragmentos fósseis – essa área é bem conhecida entre os paleontólogos por outras importantes descobertas relacionadas aos dinossauros.