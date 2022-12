A credibilidade da ciência e da propaganda ▷ Análise dos mecanismos ocidentais

Na década de 1980, o governo Estado unido Publica orientações a seguir para cumprir a dieta correta. Com base nas pesquisas científicas mais recentes, o governo recomenda um Dieta com baixo teor de gordura. O país entra em uma nova era alimentar: com o apoio da mídia, dos médicos e da indústria alimentícia, a população está adotando a nova dieta. A análise do período, no entanto, revela-seobesidade Ele tem um forte aumento também minha doença cardíaca. Nesse ponto, todos se perguntaram o porquê. Uma resposta possível é que as pesquisas não levaram isso em consideração 15 de 22 países Analisados, ao contrário, foram excluídos justamente por não se enquadrarem na teoria. entre estes, Alemanha Ocidental e a FrançaAqueles que comeram uma dieta rica em gordura não tiveram uma alta incidência de doenças cardíacas.

Esta história nos mostra como mesmo Ciência Pode ser manipulá-loA fim de alcançar interesses econômicos individuais.

“A ciência não é neutra, mesmo quando tenta ser rigorosa; Porque é histórico, é específico, e tem quem pague o preço por isso, e muitas vezes quem paga determina os resultados também.”Vivemos em um mundo onde, infelizmente, a informação e a educação em massa passam pelo poder de lobistas, mídia intrometida e agências reguladoras..”No momento em que o portador da verdade é um dispositivo científico, pode-se organizar para dizer qualquer coisa“. respectivamente MeluzziE a Antonellis E a fraggis Eles nos dão nossa própria imagem Sociedade Irritante, mas ao mesmo tempo verdadeiro, sobre o qual ainda temos que pensar e falar muito.