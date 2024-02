A câmera que chama

Xiaomi 14 Ultra É um smartphone incrível do ponto de vista técnico. Enquanto esperamos poder falar sobre isso em profundidade em nossa análise, no papel parece estar se firmando como um dos melhores (se não o melhor) do setor fotográfico. Não é por acaso que a empresa chinesa aproveitou a sua exposição mediática Congresso Mundial Móvel em Barcelona Anunciá-lo, numa indicação clara da importância que desempenha na estratégia comercial da marca para 2024.

Porém, além desses detalhes, é um produto que se destaca Uma forte linha de continuidade com seu antecessor 13 Ultra (do qual falamos no ano passado), que já deu uma ideia de um salto objetivo de qualidade para todo o mundo dos smartphones no que diz respeito a fotos e vídeos. Mas vamos prosseguir em ordem.

Só podemos começar pelo setor da fotografia. O que o torna “especial” em comparação com outros smartphones é a sua presença Quatro câmeras traseiras (todos com 50 MP) têm uma distância focal Variando de 12mm a 120mm. Isso significa, no uso diário, que você quase tem à sua disposição uma câmera, capaz de tirar boas fotos (pelo menos no papel) em qualquer situação: panoramas, macros, com assuntos à distância (zoom óptico de até 5X), em noite, durante o dia. Além disso, a parceria com Leica, que participou da engenharia dos sensores, o que também levou ao fornecimento de uma série completa de modos de software. A possibilidade de gravação completa o quadro Vídeos 8KA câmera frontal tem 32 megapixels e, claro, inteligência artificial. Este último permite funções muito interessantes, incluindo a possibilidade de focar automaticamente (em vídeos) o sujeito que fala. READ Xbox Game Pass não pode competir com Sony e PS5, diz Jim Ryan, segundo relatório - Multiplayer.it

Além disso, o setor da fotografia também influenciou muito o aspecto estético. Na verdade, está alojado em uma unidade circular muito atraente, com parte traseira feita de couro vegano e moldura de alumínio.

Xiaomi 14 Ultra Porém, ele oferece muito mais: tela Amoled de 6,73 polegadas com resolução de 1440 x 3200 pixels e taxa de atualização de 120 Hz; Curador Qualcomm Snapdragon 8 Geração 3, atual referência no mercado de smartphones, além de 16 GB de RAM. Todos eles são apoiados por uma enorme bateria de 5.300 mAh (mAh), com suporte para carregamento rápido de 90 W e carregamento sem fio mesmo a 80 W.

Para a parte de software existe, no entanto, HiperOS. O novo sistema operativo da Xiaomi, embora baseado no Android, desperta grande curiosidade. Nós te falamos sobre isso Na análise do irmão mais novo Xiaomi 14e teremos a oportunidade de voltar a ele também no teste topo de gama.

Top de gama que infelizmente custa caro. 1.499,90€, já disponível para pré-encomenda a partir de hoje e oficialmente à venda a partir de 19 de março. iPhone 15 Pro Máx. E Galaxy S24 Ultra Seus concorrentes diretos.

Não apenas smartphones, mas também muitos dispositivos vestíveis. Xiaomi Na verdade foi apresentado Banda Inteligente 8 ProA nova versão de sua famosa banda inteligente. Tela AMOLED Ele mede 1,74 polegadas, tem apenas 9,99 mm de espessura e pesa apenas 22,5 gramas, o que o torna perfeito para ser colocado no pulso. Oferece a capacidade de monitorar 150 atividades esportivas diferentes, com uma gama completa de monitoramento relacionado à saúde (incluindo, obviamente, a frequência cardíaca). Equipado com bateria de 289 mAh, segundo a empresa com uso médio, pode durar até 14 dias, superando em 2 dias a geração anterior e garantindo uso prolongado sem recargas frequentes. É à prova d'água e integra GPS (uma dádiva de Deus para os corredores). Preço de tabela 79,99€, já disponível para compra. READ Sony celebra o dia TLOU 2021, aqui estão todas as novidades

Relógio Xiaomi s3 Em vez disso, é um smartwatch que apresenta uma grande tela AMOLED de 1,43 polegadas e uma estrutura leve em liga de alumínio. Faz lembrar o design dos relógios clássicos e permite monitorizar todas as notificações do seu smartphone. Baseado no HyperOS, deve oferecer até 15 dias de duração da bateria. Monitoriza a atividade desportiva (não falta GPS) e toda uma série de parâmetros relacionados com a saúde. Preço 149,99 euros.

Relógio Xiaomi 2 Em vez disso, é um smartwatch baseado no Google Wear OS. Integra a plataforma de hardware Snapdragon W5 Gen 1, com 32 GB de espaço de armazenamento. Equipado com tela AMOLED de 1,43 polegadas e mostrador central em liga de alumínio, pesa cerca de 37 gramas. Ele monitora o sono, a atividade esportiva (há GPS) e muitos parâmetros relacionados à saúde. Tem o preço de 179,99 euros, com pré-encomenda a partir de 25 de fevereiro.

“Pensador incurável. Aficionado por comida. Estudioso sutilmente charmoso do álcool. Defensor da cultura pop.”