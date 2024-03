A calma em Gaza está a diminuir. Israel abandona negociações – Asharq Al-Awsat

A delegação israelita não partirá para o Cairo neste momento, visto que hoje decorrem conversações sobre um cessar-fogo em Gaza e a troca de prisioneiros. A rádio pública Kan informou que não há confirmação das informações anteriormente publicadas pela mídia árabe sobre a chegada iminente de enviados israelenses ao Cairo hoje. Segundo Kahn, Israel ainda insiste em saber os nomes dos reféns que devem ser libertados nesta fase, bem como em verificar o número de detidos palestinianos que devem ser libertados em troca da sua libertação.

“O exército israelita bombardeou um cemitério no campo de refugiados de Jabalia, recentemente estabelecido por residentes da área que foi repetidamente bombardeada no norte de Gaza.” Isto foi relatado pela Al Jazeera. O correspondente de rádio Anas Al-Sharif confirmou que o cemitério foi atingido. Vídeos e reportagens do site indicam que “restos humanos reapareceram do subsolo após a explosão, e os moradores estão tentando enterrá-los novamente em outro lugar”. A Al Jazeera está a relançar um vídeo publicado pelo jornalista palestiniano Moamen Abu Odeh – “verificado pela unidade de verificação de factos do canal” – que mostra uma grande cratera deixada pelo ataque e os corpos embrulhados dos mortos atirados pela explosão.

ANSA ANSA Gaza: Papa, pare! Não é assim que se constrói um mundo melhor – Notícias – Ansa.it “Encorajo-vos a continuar as negociações para um cessar-fogo imediato em Gaza e em toda a região.” “Dor pelo sofrimento dos jovens, eles veem que o seu futuro está em perigo” (ANSA)

O grito do Papa: a paz não pode ser construída desta forma



Embora estas sejam horas de tensão especial no Médio Oriente devido à possibilidade de a trégua se tornar cada vez mais obscura, o Papa Francisco relança o seu apelo em palavras claras para uma cessação imediata das hostilidades: “Pergunto-me se estamos realmente pensando nisso?” Construir um mundo melhor desta forma? Você realmente acha que pode alcançar a paz desta forma? Chega, por favor! Vamos todos dizer que basta, pare! Encorajo-vos a continuar as negociações para um cessar-fogo imediato em Gaza e em toda a região”, explicou Francisco, que olhou pela janela do Palácio Apostólico para recitar a oração do Angelus. Ele está em boas condições depois da gripe dos últimos dias e fala em uma voz que melhorou sensivelmente em relação a ontem, o que o enfraqueceu. Bronquite, ele disse que carrega “diariamente em seu coração”, com a dor e o sofrimento da população da Palestina e de Israel. Ele afirmou que os milhares de mortos, feridos, a destruição massiva e deslocada causa dor, com consequências terríveis para os jovens e indefesos, que vêem o seu futuro em perigo. “Encorajo – e, portanto, apelo – a continuar as negociações para um cessar-fogo imediato em Gaza e em toda a região, para que os reféns sejam imediatamente libertados e devolvidos aos seus entes queridos que aguardam ansiosamente, e a população civil tenha acesso seguro ao campo.” Ajuda humanitária necessária e urgente.”

Gêmeos nascidos após o início da guerra morreram em Rafah



Os gêmeos Wissam e Naeem Abu Anza, um menino e uma menina, nascidos há apenas quatro meses, quando a guerra começou, morreram ontem à noite sob bombas perto de Rafah, junto com a maioria de seus familiares. Foi o que noticiou o jornal árabe internacional Asharq Al-Awsat, descrevendo o seu funeral com sacos pretos, alinhados com 12 dos seus familiares, antes de serem enterrados. Todos foram martirizados – segundo a mídia árabe – num bombardeio israelense que atingiu uma casa a leste da cidade, ao sul da Faixa de Gaza. “Meu coração se foi”, gritou Abu Anza, a mãe das crianças que também perdeu o marido no ataque.

