O exército russo atacou dez assentamentos na região de Zaporizhya 263 vezes em 24 horas. Ucrânia O governador do estado, Ivan Fedorov, disse no Telegram que um civil foi morto e outros dois ficaram feridos no sudeste do país. Relatórios Ukrinform. “Em 24 de fevereiro, uma granada inimiga matou um homem de 61 anos em Holliæpole. Fedorov disse que duas pessoas ficaram feridas. As forças russas atingiram 2 robôs, Vilnyansk, Hulyapol, Novwandrievka, Novodanilevka, Malinivka, Mala Tokmashka com 60 drones e 14 aeronaves MLRS. Na semana passada, o exército russo atacou 3.200 cidades e aldeias na região de Zaporizhya.

Ideias





Caos na Moldávia e guerra híbrida com a OTAN, o plano de Putin para anexar a Transnístria