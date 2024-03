5 mil usados ​​para a casa da esposa de Olivieri

BARRI – O interfone de um prédio no coração do Murat Centre de Bari tem as palavras Fondazione Maria Rossi Onlus com fundo branco e letras azuis. Um quarto no rés-do-chão via Buddhignani, que não estava entre os procurados na segunda-feira. No escritório, pouco antes de terminar na prisão, o promotor Giacomo Oliveri não quis dar muitas informações.

Pastas e papéis foram encontrados graças aos instintos dos agentes do Barry Flying Squad, documentos cuja existência era desconhecida e poderiam contribuir para uma investigação mais detalhada, embora a segurança de Olivieri revelasse que não. Algum “mistério”: o escritório profissional do advogado Olivieri, no centro de uma investigação sobre a máfia e as eleições municipais envolvendo 130 suspeitos, estava em processo de transferência.

Continue lendo na versão papel ou em nossa versão digital

Caso no Comitê Parlamentar Antimáfia

Após a prisão de 130 pessoas, incluindo o ex-vereador regional Giacomo Olivieri e sua esposa, a vereadora de Bari, Carmen Maria Lorusso, foi oficialmente aberto o “processo” do caso Bari na Comissão Parlamentar Antimáfia. Eleições municipais de 2019 por interpolação de clãs mafiosos. O anúncio foi feito por Mauro D'Attis, vice-presidente da Comissão Parlamentar Antimáfia.

“Hoje – explica – na Presidência da Comissão Antimáfia, solicitei a aquisição de todos os documentos pela Comissão, e meu pedido foi aceito. Solicitei também as audiências do promotor de Barry, Roberto Rossi, e do chefe de equipe de Barry Francesco Russo. Para as audiências, obviamente, é necessário aguardar o horário prático da revisão, portanto, que será agendado posteriormente”.