1812 km do Catar: Hat-trick da Porsche, Ferrari quinto lugar com AF Corse – WEC

Festa Porsche, azar Peugeot

A temporada 2024 do WEC começou de forma espetacular, tanto na principal classe Hypercar quanto no recém-criado LMGT3, e em Diâmetro 1812 km Eles conheciam apenas um protagonista: Porsche. Na verdade, a empresa de Estugarda recebeu um prémio Sucesso em ambas as categoriasAcerte um também Hat-trick no hipercarro. O carro da equipe 963 cruzou a linha de chegada primeiro após 10 horas de corrida Penske nº 6que formei André Lotterer, Laurence Vanthoor e Kevin Estrie. nas próximas, Número 12 da equipe Hertz Gota Da NATO, Stevens e Ilott tiveram a sorte de beneficiar de um problema técnico dramático que eliminou qualquer possibilidade de subir ao pódio. Peugeot na penúltima volta. Festa para o segundo também Penske nº 5 Campbell (que conquistou a pole ontem), Makowiecki e Christensen, que completou o hat-trick da Porsche no Hypercar. Por fim, a satisfação também é grande no LMGT3, com sucesso 911 #92 por Malykhin, Sturm e Pashler. confirmar Quarto lugar para Valentino Rossiem sua primeira aparição com o BMW da equipe WRT.

Hipercarro: a ilusão da Ferrari

Na verdade, o projecto de 1.812 quilómetros do Qatar foi iniciado sob o patrocínio de Afzal Ferrari nº 50 de Miguel MolinaEle teve uma largada incrível que levou o time vermelho do quarto lugar para a liderança. A Toyota lutou imediatamente, ao contrário da surpresa Peugeot nº 93 de Muller, que conseguiu se recuperar na primeira parte da corrida para chegar ao topo. Então Vanthor o ultrapassou, na segunda hora de corrida, e as esperanças de vitória da Ferrari foram complicadas, graças ao erro de Molina ao retornar ao pit lane que tocava a linha branca. É por isso que a língua espanhola entra Punido com um drive through. A outra coisa piora a situação Ferrari oficial nº 51 de Pierre Guidiqual Perde asa traseira Depois de uma ligação. Para os italianos, há desespero esportivo também para a estreante Isotta Fraschini, que teve que se retirar por problema técnico. A partir do meio da corrida, Estre dirige o Peugeot de Vergne, que consegue se defender dos ataques da equipe Porsche nº 38 de Jenson Button. Mas o inacreditável acontece no final: enquanto o carro do ex-piloto de Fórmula 1 é obrigado a parar Pit stop devido a um problema técnicoO emocionante acontecimento ocorreu na penúltima volta com a retirada do carro Peugeot, a um passo do segundo lugar. Os outros dois Porsches beneficiaram disso, completando assim um hat-trick histórico. Ferrari não excede Quinto lugar com 499P para a equipe AF Corse de Yi, Schwartzman e Kubica, à frente do #7 Toyota, com os campeões mundiais da empresa japonesa por apenas décimos (Hirakawa, Buemi e Hartley). Mesmo as Ferraris oficiais não se saíram bem, com o nº 50 (Foucco, Molina, Nielsen) terminando em oitavo, enquanto o nº 51 (Pier Guidi, Calado, Giovinazzi) terminou fora dos dez primeiros, na 14ª colocação atrás dos Alpes. Do novato Mick Schumacher. 15º Lamborghini Mortara, Bortolotti e Kvyat.

1812 km Qatar 2024, Hipercarro: ordem de chegada (10 primeiros)

LMGT3: Rossi terminou em 4º

Excelente atuação também de Valentino Rossi, protagonista no meio da corrida ao volante de um BMW Equipe WRT #46. O “médico” que assumiu a responsabilidade de suceder Al-Harthi. Ele lutou muito pelo pódio com a Aston MartinEmbora este último mantenha o segundo lugar com Rossi e Martin na fase final da corrida do Qatar. O vencedor, também neste caso, é o Porsche 911 nº 92 da equipe Manthey Purexracing, à frente do nº 27 Aston Martins (com participação do italiano Daniele Mancinelli) e nº 777.

LMGT3: Classificação de acesso (10 primeiros)