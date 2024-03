Xbox Itália destacou Candy Crush

Não há nada de novo na frente de distribuição (as versões da Windows Store já existem há anos), mas a aparição no portal do Xbox é indicativa de uma ampliação das perspectivas do ecossistema.

Quem diria que um dia veríamos Esmagar doce Destacado em Página Oficial para Caixa X ? Mais precisamente, a Xbox Italia destacou a histórica série de telefones King, referindo-se a um nova página Dentro do portal que abriga todas as aulas. Para cada jogo estão disponíveis links para download das diferentes versões: Google Play, App Store e Microsoft Store.

O maior jogo do Xbox

Candy Crush no Xbox Itália

Afinal, a série Candy Crush é provavelmente a maior que existe atualmente Microsoft, considerando que pode contar com bilhões de downloads em todas as plataformas em que está, bem como receitas massivas que fazem com que a maioria dos triplos seja insignificante em comparação. Suponhamos que não estamos falando de títulos secundários, mas de uma das pontas de lança do Xbox, bem como do principal motivo (ou um dos principais motivos) da aquisição do Rei da Nevasca da Activision.