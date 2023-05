Você sofre com coceira na cabeça? Conheça as causas mais comuns

Coceira no couro cabeludo, também conhecida como p. do couro cabeludo, é uma doença comum que pode ser causada por uma variedade de fatores. Embora uma coceira na cabeça possa ser irritante, na maioria dos casos não é um sintoma de uma doença grave e pode ser tratada com sucesso com medicamentos de venda livre ou remédios caseiros.

Nós recomendamos: Sorion Creme 50g – Para pele seca, com comichão, vermelha e escamosa

Figura 1 – O guia oficial completo para combater positivamente a desordem

Causas de coceira na cabeça

As causas mais comuns incluem:

pele secaA pele seca pode causar coceira no couro cabeludo, especialmente durante os meses de inverno. O uso de xampus agressivos, a exposição a substâncias irritantes e o envelhecimento podem contribuir para o ressecamento da pele. Dermatite seborréicaA dermatite seborreica é uma condição da pele que causa coceira e descamação. Também pode causar a formação de escamas amarelas no couro cabeludo. A dermatite seborreica é frequentemente associada ao aumento da produção de sebo, um óleo natural produzido pela pele. psoríaseA psoríase é uma doença autoimune que causa a formação de placas escamosas vermelhas na pele. A psoríase também pode causar coceira no couro cabeludo. infecções do couro cabeludoInfecções fúngicas ou bacterianas do couro cabeludo podem causar coceira, queimação e vermelhidão. alergiaA sensibilidade a produtos ou substâncias capilares em casa ou ao ar livre pode causar coceira no couro cabeludo. piolhosOs piolhos do couro cabeludo são parasitas que se alimentam do sangue do couro cabeludo. Eles podem causar muita coceira e podem se espalhar facilmente de pessoa para pessoa. pressãoO estresse pode causar coceira no couro cabeludo e piorar outras condições da pele, como a dermatite seborreica.

tratamento

O tratamento para coceira depende da causa subjacente. Em muitos casos, a coceira pode ser tratada com remédios caseiros, como usar xampus hidratantes, evitar arranhões e usar hidratantes.

Para dermatite seborreica, psoríase e infecções do couro cabeludo, pode ser necessário usar certos xampus ou cremes. Para uma infecção no couro cabeludo, também podem ser prescritos medicamentos antifúngicos ou antibióticos.

Se a coceira na cabeça for causada por alergia ou piolho no couro cabeludo, pode ser necessário usar produtos específicos para tratar a alergia ou piolho.

Evite coceira na cabeça

Para prevenir a coceira, é importante manter uma boa higiene pessoal e usar produtos capilares suaves e não irritantes. Além disso, evitar produtos que contenham produtos químicos agressivos ou alérgenos pode ajudar a prevenir a reincidência da coceira no couro cabeludo.

Se você tem pele seca, é importante mantê-la hidratada aplicando hidratantes no couro cabeludo e bebendo bastante água para manter o corpo hidratado.

Para reduzir o estresse, é aconselhável praticar técnicas de relaxamento, como ioga, meditação ou exercícios regulares. O apoio psicológico também pode ajudar a controlar o estresse e reduzir a coceira.

conclusões

Coceira na cabeça é uma queixa comum que pode ser causada por várias condições de pele ou fatores externos, como estresse. No entanto, na maioria dos casos, uma coceira na cabeça não é um sintoma de uma doença grave e pode ser tratada com sucesso com medicamentos de venda livre ou remédios caseiros. Se a coceira na cabeça persistir ou piorar apesar do tratamento, é recomendável consultar um médico ou dermatologista para uma avaliação mais detalhada e tratamento adequado.