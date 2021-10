Ciência como mapa da realidade – Eco di Savona

A associação organiza o evento “Savona, Juventude e Ciência” desde 2016, como prelúdio do “Festival da Ciência” de Génova, onde recebe muitos visitantes, profissionais e curiosos. O evento acontece nos corredores do Palazzo del Comissario, no Castelo de Briamar, em Savona, em um roteiro com experiências interativas, construído e apresentado por jovens integrantes e ilustrado por sínteses de painéis.

Para 2021, a exposição abre segunda-feira, 18 de outubro, às 16h, na Sala della Sibilla. A galeria ficará então aberta até 26 de outubro com dias úteis das 14h30 às 18h30 e feriados e na véspera dos feriados também pela manhã das 10h00 às 12h30. Já no subtítulo do pôster de apresentação do evento, fica evidente o caráter inovador que o distingue: “uma viagem entre o espaço e o tempo na história da ciência por meio de experimentos e vivências”.

Do eletromagnetismo à física quântica, da termodinâmica à espectrometria, da robótica à física de partículas, da eletroforese à química e finalmente à acústica: este é o caminho a percorrer durante o seminário ministrado pelo professor. Bianca Ferrari, presidente e fundadora da associação, é a criadora. Como uma análise aprofundada e útil do conteúdo da revisão, resumimos praticamente o que pode ser observado e estudado: levitação magnética, pêndulo eletromagnético, experimento de Thomson, bem como experimento de Chladni e Shive, métodos de vibração, câmara de névoa, tubo de Quincke, braço robótico, algoritmo de sinal de tráfego, energia eólica e usina hidrelétrica. Reforçar a coesão e o espírito de equipa na associação meritória. Por outro lado, como diz um famoso cientista americano: “A única maneira de prever o futuro é construí-lo”. Um bom coração para os nossos jovens de Savona, futuros pioneiros na nossa comunidade científica / cultural.