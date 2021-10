A comida dos centenários e as 5 “zonas azuis” do planeta

Nutracêutico. O termo foi cunhado em 1989 e desde então se tornou cada vez mais popular e está no centro do debate e dos estudos em torno dele Propriedades curativas dos alimentos (A palavra é a fusão de nutriente + farmacológico). Daí a importância de escolher o que você come. O velho ditado de que a saúde começa na mesa já foi totalmente confirmado e reforçado Estudos sobre centenários que vivem nas cinco zonas azuis da terra. São os locais com maior concentração de pessoas que vivem há muito tempo, que vêm sendo estudadas Não apenas seu DNA, mas também o que eles costumam comer. Vamos começar de onde, e então veremos por que a saúde é tão sólida nessas regiões e as pessoas vivem tanto.

De Ogliastra a Okinawa

Ele era Dan BuettnerE Explorer, repórter do New York Times e colunista da National Geographic, estuda e publica suas notícias áreas azuis, Então, no meio de seu best-seller. Eu selecionei cinco. Encontrado em Ogliastra (Sub-região da Sardenha), na ilha japonesa OkinawaNa ilha grega Ikaria, No O Golfo de Nicoya na Costa Rica E na cidade linda colina no condado de San Bernardino, Califórnia. Há apenas uma curiosidade universal: como as pessoas vivem nesses lugares por tanto tempo? E quanto pesa sua dieta por ser perene?

Você é o que você come: isso mesmo

Foi um estudo recente publicado na revista científica Rotação Para me mostrar Dados coletados ao longo de 18 anos O destaque em qualquer dieta garante melhor saúde e maior longevidade. Não é uma revolução, mas uma afirmação importante, conforme evidenciado pelos idosos residentes nas cinco “zonas azuis”. Legumes, frutas, grãos e vegetais sem açúcar são características comuns da dieta dos habitantes dessas regiões. A essência de sua dieta é usar feijão, e em quantidades moderadas, obviamente, para evitar tentar estripar. Portanto, as leguminosas Viva, em particular tanto no Japão como na província da Califórnia, bem como na Sardenha, na ilha grega e na região da Costa Rica, a população come o equivalente a uma xícara de feijão por dia. Eles são nutritivos, têm muito pouco açúcar e gordura, são ricos em proteínas e fibras vegetais e contêm polifenóis Possui propriedades antiinflamatórias, antidiabéticas e protetoras cardíacas. Deve ser enfatizado que a dieta Evite consumir carne vermelha, especiarias, sabores artificiais, açúcares e gorduras. O quanto você come também é importante: certifique-se de que seu estômago e intestinos estejam cheios a 80% de sua capacidade e evite comer compulsivamente.

Existem outros fatores que prolongam a vida além da comida

Este não é todo o “segredo” das cinco áreas azuis, mas inclui Escolha uma vida simples, em contato próximo com a natureza, para marcar pequenas comunidades, proporcionando tempo e espaço suficiente para curar o interior (através da pesquisa religiosa e espiritual), para realizar movimentos corporais e agir em solidariedade com o próximo. Parece um antigo criador de casamentos, longe da competitividade moderna e da superexposição social em grande voga, mas os dados confirmam sua confiabilidade. Vale a pena pensar nisso.