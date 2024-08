Visitas e exames pagos em níveis pré-Covid

A utilização de serviços médicos pagos – Fotogramma está aumentando

A actividade geral de saúde está a aumentar no útero. Cardiologia, ginecologia, exames ortopédicos e, para diagnóstico, eletrocardiograma, ultrassonografia Doppler (colorida) do coração, ultrassonografia abdominal e ultrassonografia mamária unilateral ou bilateral são as atividades mais solicitadas. Quase 56% das reservas têm tempo de espera inferior a 10 dias; 30% estão agendados entre 11 e 30-60 dias (consoante se trate de uma consulta especializada ou de um serviço de utilidade pública); Apenas 14% das reservas tiveram que esperar mais de 30 a 60 dias.

Depois de um declínio (-28%) em 2020, a atividade indoor voltou a subir em Itália, conforme consta do relatório anual do Ministério da Saúde sobre o estado da implementação da prática de atividade indoor gratuita para 2022, que o Ministério da Saúde enviado ao Parlamento.

Já em 2021, passado o período mais difícil da Covid, a tendência foi reiniciada em relação aos anos anteriores e as receitas totais atingiram 1,087 mil milhões de euros, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. 2022 também registou um aumento significativo de 8%, com as receitas a atingirem 1.177 milhões de euros.

Em termos de despesa per capita, o valor do alojamento interno em 2022 é de 20€ por residente em Itália, mas a situação é muito diversificada em todo o território nacional com fortes contrastes entre o norte e o sul do país, tanto em termos de valor do rendimento . Despesa per capita – ocorre em termos de variação em relação a dados similares referentes ao ano anterior.

Em particular, em 2022, os picos mais elevados foram registados em Emilia-Romagna (34,8 €/ano), Vale d’Aosta (32,2 €/ano), Piemonte (29,9 €/ano) e Toscana (28,6 €/ano), enquanto o As despesas per capita com serviços são mínimas em Molise (4,4 euros por ano), na Calábria (5,5 euros por ano) e na província de Bolzano (6,5 euros por ano), e geralmente muito abaixo da média nacional nas regiões do sul. Os dados revelam que os lucros também estão a crescer de 235 milhões de euros para 256 milhões de euros, aproximadamente +8,5%, percentagem que está em linha com o aumento dos custos. A nível nacional, a maior parcela das receitas da atividade interna provém da área de serviços de especialidades, que estabilizará em mais de 68% em 2022. A parcela da atividade interna independente associada à área hospitalar representa 19,5%.

De 2014 a 2022, o número de médicos que praticam medicina interna diminuiu 8.209 unidades de pessoal, mais de 15 pontos percentuais. Por último, o relatório apresenta um quadro de espaços corporativos internos para garantir o exercício da atividade profissional autónoma na comunidade: 8 regiões e províncias autónomas (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Bolzano, Trento, Toscana, Valle d’Or). A cidade de Aosta, Veneto) anunciou que tinha espaço suficiente para todos os diretores médicos, enquanto noutros contextos a maioria das empresas recorreu à ativação do programa piloto (81,5%). Uma proporção mais modesta de empresas passou a celebrar acordos com outras estruturas públicas (7,4%) ou a arrendar estabelecimentos de saúde acreditados e não acreditados (11,1%).