Vírus Corona, Ecdc: “Todas as tendências estão crescendo na Itália”. Áreas sob pressão: Restaurantes, teatros e estádios são apenas para pessoas vacinadas e reabilitadas

A Itália terá que lidar com isso quase na próxima semana 70 mil novos casos, Além 2.200 pessoas foram internadas no hospital E outros 500 pessoas foram afetadas. Estimativas – 21 a 27 de novembro – do Centro Europeu para Controle e Prevenção de Doenças (Ecdc), O que coloca o país entre os estados Tendência crescente Admissão hospitalar, admissões em UTI e mortalidade. Antes de toda a semana, estabeleça atividades na visão administrativa e regional Natal, Os governadores querem se conectar Vacina Para minimizar o impacto O negócio. O primeiro-ministro está desacelerando, mas as forças que o apoiam estão abrindo caminho Níveis restritos. E hipótese Lembre-se após 5 meses , Confirmado pelo coordenador CTS Franco Locetelli, E outros tipos de deveres de aplicação da lei e trabalhadores de relações públicas.

o Relação O ECDC estima um crescimento de cerca de 20 em 30 países europeus, correspondendo à semana que terminou no último domingo, 14, com um nível geral de alerta de epidemia “mais alto” de 8,3 em 10. Itália, porém, juntas Espanha, Classificado como um país pouco preocupante. Em vez disso, a situação foi classificada Muito relevante Em seis países (Croácia, República Tcheca, Grécia, Hungria, Polônia e Eslovênia) e Muito preocupante 17 países (Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Estônia, Alemanha, Islândia, Irlanda, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Romênia e Eslováquia). A categoria inclui Finlândia, França, Malta, Portugal e Suécia “Moderado” Ansiedade.

As classificações do ECDC estão particularmente preocupadas com a hospitalização. Até o momento, a taxa de emprego em todo o país é de 6% Tratamento intensivo E a 7% Área médica, Os níveis permaneceram estáveis ​​por dois e quatro dias, respectivamente. Friuli Veneza Giulia e Província Autônoma de Bolzano Existem duas áreas de risco com o governador Massimiliano Federica Já foi anunciado como a parte norte do leste entrará na zona amarela Segunda-feira 29. Nesse contexto, o governo pretende reduzir a duração do passe verde para 9 meses a partir do início de dezembro e acelerar a terceira dose reduzindo o intervalo entre o final do ciclo de vacinação e o reforço para cinco meses. As restrições à entrada de países europeus na Itália também estão sendo avaliadas se as regras da UE forem reconsideradas. Regras de viagem.

Segunda ou terça, PM Mario Tracy Verá Regiões, Os governadores pressionados para obter ‘Trilha dupla’ Para certificação verde: quem sim Vacinar Ou é Curado Pode entrar Restaurantes, Cinema e Níveis, Quem faz Limpar Só pode ser acessado Empregos Lá Serviços essenciais. O pedido de mudança de hoje partiu do presidente da Calábria, Roberto Ociudo. Italianos. o Bloqueando ‘Social’ Do Não vacinadoFontes governamentais, no entanto, reiteram que desta vez não está na mesa: há foco e vontade de ouvir as regiões, mas qualquer discussão sobre o assunto estará intimamente ligada à tendência da curva e à situação extrema. Manutenção e enfermarias normais, dois parâmetros que acionam Mudanças de cor E agora eles têm.