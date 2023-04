Viganò, o caixão quinquagésimo da história da ciência

E acabou na casa de Prisyan para o engenheiro. Carlo Vigano assinou o contrato de doação assinado em 10 de abril de 1973 com o Reitor da Universidade, Giuseppe Lazzati, que já havia começado em 1971. A partir desse dia, começaram os trabalhos para dar origem a uma riquíssima biblioteca de história da ciênciaum acervo de cerca de 10.000 volumes de material erudito, no sentido mais amplo da expressão, dividido mais ou menos entre coleções antigas e modernas (incluindo manuscritos, incunábulos, livros do século XVI e edições dos séculos XVII ao XIX).

Inclui obras e primeiras edições dos mais proeminentes estudiosos da história, desde Arquimedes, Euclides e Apolônio de Berga até Niccolò Copernico, Galileo Galilei, Giovanni Kepler e Isaac Newton, passando pelos brescianos Niccolò Tartaglia, Benedetto Castelli e Francesco Lana di. terceiros. Entre eles encontramos a primeira edição de atacante Escrito por Galileu Galilei, publicado há 400 anos e será discutido no Simpósio “Um testemunho incomparável de generosidade exemplar”eu Quarta-feira, 3 de maio.

“Nenhum trabalho melhor do que o Assayer nos ajuda a entender o conceito de ciência de Galileu”, explica ele juiz francoProfessor de história da ciência. Nascido de uma disputa com o jesuíta Orazio Grassi sobre a natureza dos cometas que apareceram no céu do outono de 1618, o livro vai muito além do objeto da controvérsia científica: é, segundo todos os relatos, um “Discurso sobre o Método”, que expressa a plena consciência da revolução do novo conhecimento, lançada pelo próprio Galileu, foi associada às extraordinárias descobertas telescópicas de 1610, quando ele redesenhou a geografia do mundo e expandiu os limites do universo. Em Saggiatore Galileu expõe sua famosa doutrina segundo a qual a natureza é dotada de uma ordem e harmonia do tipo geométrico e, portanto, deve ser lida como um livro. Não um livro daqueles gerados pela imaginação dos poetas, mas um livro escrito em linguagem geométrica, que só pode ser compreendido por quem é capaz de “conhecer as letras em que está escrito” (triângulos, círculos, etc.). Não só isso: Saggiatore é uma obra-prima da escrita, com uma prosa brilhante que representa um dos pináculos mais altos da literatura italiana do século XVII, em que a riqueza do registro linguístico é sempre baseada no rigor científico dos argumentos. Todos os elementos que, não por acaso, foram muito apreciados por autores como Leopardi e Italo Calvino ».

durante o simpósio Diego Cancreni colaborador em acervos históricos, Através de uma reconstrução documental, contará a história do percurso que levou a Biblioteca Viganò à universidade, no período compreendido entre a apresentação do testamento do arquiteto (agosto de 1971) e a efetiva doação com a sua posterior chegada ao seu destino (abril e final do outono de 1973).

Ainda associada ao Galileu estaria uma intervenção Michael CamerotaE Professor de História da Ciência na Universidade de Cagliari, que se concentrará na atividade do prof. Antonio Favaro, o maior especialista em Galileu do século passado, em conexão com sua edição nacional das Obras Galileanas, um imponente empreendimento acadêmico e editorial concluído nos anos entre 1890 e 1909.

Simão Gavinelli Ela apresentará os resultados de sua pesquisa continuada sobre o “Fondo Autógrafos” da Biblioteca de Vigano, que já a levou a publicar o volume de escritos do estudioso. Fundo de Assinatura da Biblioteca de História da Ciência “Carlo Vigan” da Universidade Católica de Brescia (Roma – Bristol, “Irma” de Brechtschneider, 2021). Os novos documentos, mantidos em volumes não ordenados, incluem assinaturas de importantes homens da ciência entre os séculos XVIII e XIX, incluindo Pietro Caldagne, Baldassare Boncompagni Ludovisi e Angelo Secchi. Marco Zanini Em vez disso, ele falará de algumas das teorias sobre a educação das mulheres que circularam em Brescia e em toda a República de Veneza, em meados do século XVIII, com atenção especial para a formação científica das mulheres de Breccia Giulia Betelli, Camilla Solar d’Este e Ludovica. Medalha de Diamante Wafa.