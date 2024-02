Veneto, “Meus dias estão contados”. Jaya perde a esperança de um terceiro mandato

O controle do mandato dos líderes regionais continuará ou não? O título é importante no Vêneto, onde uma mudança permitiria a Luca Zaia ser indicado novamente, com possível vitória. O governador sempre preferiu ficar calado sobre o tema, mas nas últimas horas, no Fórum Mundial da Saúde, em Pádua, em março, o representante da Liga surpreendeu a todos: “É preciso acreditar, eu sou a prova disso. são contados, você sabe, mas administrador é quem vai sucedê-lo, continuo demonstrando que sempre pensamos e trabalhamos, e isso será um grande legado.

Leia também: Agricultura, entrevista com Lolobrigita: “Pronto para transformar a Europa”

O Corriere Della Sera reúne então as vozes dos membros da Liga Norte e trabalha para chegar às damas para o terceiro mandato: “Gastamos o máximo que podemos pelo Luca e não queremos que ele continue a ser uma força motriz. Para o Campeonato Europeu”. Parece muito difícil aprovar a moção. E Jaya voltou ao assunto: “Não sou eu o problema do terceiro mandato. Lamento se alguém pensa que esta é uma correção feita para mim. Entendo que meus colegas tenham levantado a mesma questão que eu. A verdade é que o O orador não são os presidentes e os autarcas no seu segundo mandato, mas sim os cidadãos. Os dois cargos eleitos de autarca E penso que a questão é concreta e coerente num país onde apenas dois cargos, nomeadamente o chefe da região, têm um limite máximo de mandatos. Em última análise, avaliarei o comportamento de todos.” E o futuro de Jaya parece sombrio, pois ela recebe um novo papel todos os dias se não puder concorrer novamente.