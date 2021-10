Vacinas para o covid. A terceira dose também é para profissionais de saúde, para pessoas extremamente vulneráveis ​​e para todas as pessoas com mais de 60 anos de idade

Novos objetivos para dar a terceira dose Além dos transplantados e imunocomprometidos, previstos para 20 de setembro, maiores de oitenta anos e hóspedes e operadores de instituições para idosos, que iniciaram a vacinação hoje: no total, mais de 15 mil pessoas em Emília- Romênia já receberam a dose extra, enquanto reservado por 28 mil ou mais.

então entre Vivo na terceira dose da campanha de vacinação da Emilia-Romagna: Também começamos com pessoal de saúde, com prioridade para os maiores de 60 anos e a favor da Profissionais de maior risco (por exposição ou doenças), com pessoas extremamente vulneráveis ​​caindo na chamada categoria 1 (que inclui desde pacientes com câncer até pacientes com esclerose múltipla passando por aqueles com insuficiência cardíaca avançada ou doença autoimune) e Com mais de 60 anos, Começando na faixa de 70-79 e continuando na faixa de 60-69.

Assim, a Região implementou os últimos indicadores nacionais para a campanha de vacinação e hoje deu luz verde às autoridades sanitárias – com uma circular enviada pela Administração Geral do Departamento – para prepararem métodos de reserva e administração, cada um com total independência. Para as novas categorias de elegíveis, como já aconteceu com os maiores de 80 anos.

“A terceira dose, para as pessoas que você tem como alvo, é uma etapa essencial do plano de vacinação, essa é a ferramenta, gostaria de lembrar, que nos permite a cada dia deixar a epidemia mais para trás- O consultor de políticas de saúde Raphael Donini confirma-. Respeitando os indicadores ministeriais, como sempre, e continuando a priorizar os mais vulneráveis ​​e vulneráveis, a máquina regional está pronta para entrar no coração desta fase adicional e continuar trabalhando plenamente como tem amplamente demonstrado ser capaz de fazer ao longo deste ano. ”

“Para esta fase de dosagem adicional, escolhemos- Donini conclui- Dar às autoridades de saúde maior autonomia na definição dos procedimentos de confinamento, como já acontece há mais de 80: Por serem intervenções direcionadas, o conhecimento da área desempenha um papel essencial ”.

Para todas essas novas populações, trata-se de doses de reforço ou de reforço, que devem ser administradas pelo menos seis meses após a última dose, pois, nesses casos, a terceira dose mantém um nível adequado de resposta imunológica ao longo do tempo: Uso da vacina Pfizer-BNT Kommernate independentemente Sobre a vacina usada para o ciclo inicial.

Terceira dose para hóspedes com mais de 80 anos e operadores CRA em andamento

Às 16 horas desta tarde, já haviam sido entregues 15.055 terceiras doses em Emilia-Romagna: a empresa de saúde que mais operou foi a Romagna (4.754), seguida por Reggio Emilia (4207), Bolonha (2598) Ferrara (1120) , Parma (884), Modena (660), Piacenza (554) e Imola (278).

Essas contagens também incluem o caso de outra possível terceira dose, além da dose de reforço: a chamada dose extra, que deve ser administrada pelo menos 28 dias após a última vez e tomada como prioridade para pessoas que fizeram um transplante (medula ou órgão sólido) e imunodeficiência.

Quanto às reservas, estão abertas na semana passada há mais de 80 anos, hóspedes e operadores de CRAs, de uma forma que varia consoante a empresa de saúde: em alguns casos, é disponibilizado o contacto direto para o cidadão a quem é solicitado. Só para confirmação da marcação, enquanto nos restantes canais, estão activados os canais tradicionais como a web, centrais telefónicas e CUPs.

No total, as designações já estabelecidas para as terceiras doses são 28.820 Em toda a região: 12.699 em Reggio Emilia, 5453 em Bolonha, 3455 na Romênia, 2284 em Parma, 1849 em Ferrara, 1616 em Modena, 1069 em Piacenza e 395 em Imola.