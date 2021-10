Ciência e livros / O que os olhos não veem

O texto é uma das muitas postagens da série microscópios Que coleta textos de publicações acadêmicas sobre questões importantes e biografias de cientistas e inventores.

Como o subtítulo interessante explica, O microscópio: a história de um segmento de vidro e um arco-íris, Neste artigo, o autor aborda o tema do desenvolvimento conceitual e tecnológico da microscopia, que é o escopo de sua pesquisa. A característica distintiva do texto é o registro da escrita. O autor mistura constantemente episódios da sua vida pessoal e familiar com extensas referências culturais (cinema, literatura, arte, música) numa história puramente científica, claramente relacionada com os seus interesses. Um registro para escrever nem sempre é fácil, mas certamente interessante, não estéril e sem rosto como em muitas promoções científicas.

O fio condutor do texto é a resposta “basta notar” à pergunta: como estudamos a biologia, ou seja, o corpo humano em sua complexa interação entre estrutura e função. e isso é Bastaria perceber Parece ser sugerido ao leitor como um exemplo do método.

A história da microscopia é apresentada como uma busca por “olhos penetrantes” que nos permitem enxergar cada vez mais nas profundezas do mundo biológico. Portanto, é claro que a narrativa só pode ser um emaranhado de problemas físicos e biológicos.

O autor refere-se ao desenvolvimento do microscópio como meio de observação dos seres vivos ao apontar os cientistas que contribuíram com importantes avanços metodológicos, para que a pesquisa científica seja apresentada como uma aventura associada a seus heróis.

O texto é composto por dez capítulos cujos títulos às vezes são curiosos, às vezes fictícios, e cuja semelhança com o conteúdo pode ser compreendida pela leitura; O objetivo declarado é mostrar que a microscopia em seu desenvolvimento é a resposta positiva às perguntas: “Como posso ver o que está acontecendo dentro da célula? Entende como as moléculas são organizadas para torná-las pulmão ou cabelo? Podemos prever se uma célula ficará doente, se ficaremos doentes? Se pudermos melhorar? (pág. 11).

Os dois primeiros capítulos tratam do caminho que vai das observações diretas dos primeiros dois séculos até o grande salto em frente usando um microscópio galileu no século XVII, quando este instrumento usa um “pedaço de vidro curvo” e a luz do arco-íris “se impõe como um instrumento de conhecimento ”(p. 17). Os estágios de desenvolvimento da microscopia da década de 1950 até hoje são então delineados: microscopia de contraste de fase, segmentação óptica computacional, microscopia eletrônica, marcação fluorescente, microscopia óptica de dois fótons, microscopia de expansão e microscopia que explora a polarização da luz. E em um futuro não muito distante, um microscópio multi-mensagem será implementado “a partir de soluções modernas e originais que partem da unidade de iluminação para chegar à unidade coletora de mensagens que chega, por meio de fótons, ao sensor ou sensores. interagir com o herói que os lançou ”(p. 149); Mas, segundo o autor, neste ponto da história, um “personagem crítico”, a inteligência artificial deve intervir para explicar a amplitude e complexidade dos dados. Cada etapa contextualizada ao longo do tempo é descrita em detalhes com o esforço louvável para tornar a interpretação compreensível, evitando detalhes técnicos excessivos.

Um texto exigente que exige que o leitor possua a linguagem da física e da biologia; A leitura pode ser do interesse de professores que desejam expandir as fronteiras de seu conhecimento acadêmico.

Em um apêndice fora do texto, há um conjunto de fotografias científicas nomeadas pelo autor microscópio pop, Ela sugere ao leitor que ele se abandone “por aquela sensação de espanto que pode surgir quando as fotografias coloridas nos lembram de algo pessoal”.

Alberto Diasbro

O que os olhos não veem

Hoepli, Milão 2020

Páginas 162 € 12,90

Resenha de Maria Elisa Bergamaschini

