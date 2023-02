UniCredit (+4,6%) é o melhor em FTSEMib

Grande sessão de UniCredit no FTSEMib. o endereço 4,62% ​​de lucro A um preço de 19.078 euros, depois de oscilar entre os 18.344 euros no mínimo e os 19.302 euros no máximo.

Hoje, a organização liderada por Andrea Orcel entrou no índice Euro STOXX 50, substituindo Linde.

Enquanto isso, depois de anunciar os resultados financeiros do ano fiscal de 2022, o UniCredit forneceu valor Estimativas de analistas atualizadas para 2023 e para o biênio 2024/2025. Em particular, o consenso para o ano atual indica um lucro líquido escrito de € 5,52 bilhões (valor médio), o que é uma previsão melhor do que a indicação anterior do resultado final de € 4,16 bilhões anunciado antes da publicação dos resultados financeiros do quarto trimestre; Espera-se que o lucro líquido pós-AT1 & Cashes seja de € 4,96 bilhões. Assim, o resultado das ações está indicado em 2,69 euros (mínimo 2,25 euros, máximo 3,05 euros), face aos 2,03 euros do consenso anterior.