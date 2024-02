“Um passo decisivo. Agora este direito deve tornar-se irrevogável” – Corriere.it

para Stefano Montefiore, correspondente em Paris

Uma decisão histórica e pouco clara, dada a maioria dos senadores centristas e de direita. Luz verde sem alterações ao texto aprovado pela Assembleia Nacional

Paris – por uma maioria de 267 votos a favor e 50 votos contra, ou sejaSenado Francês Aprovação da inclusão na Constituição de artigo que garanta O direito das mulheres ao abortoA lei especifica as condições para o exercício da liberdade garantida às mulheres de recorrer ao aborto voluntário. Esta noite o Senado escreveu uma nova página sobre os direitos das mulheres, esta votação histórica – comentou o Ministro da Justiça francês, Eric Dupond-Moretti -. Seremos o primeiro país do mundo a consagrar na sua constituição a liberdade das mulheres de controlarem os seus corpos. Este voto repete-se principalmente para quem ainda não sabe que as mulheres no nosso país são livres.

Depois desta votação positiva, que não era tida como certa dada a maioria conservadora dos senadores, restava agora aprovar uma votação final formal, mas agora previsível, para as duas câmaras reunidas emPróximo dia 4 de março. Grande satisfação do presidente Emmanuel Macron: Estou empenhado em tornar irreversível a liberdade das mulheres de interromper uma gravidez, consagrando-a na Constituição. Depois da Assembleia Nacional, o Senado dá um passo decisivo. E um grande alívio para as associações feministas: uma vitória para todas as mulheres que querem garantir o seu direito ao controlo dos seus corpos, foi o que anunciou a associação Osez le fminisme, pensando nas 47 mil mulheres no mundo que ainda morrem por aborto clandestino.

entre 50 senadores contraPertencem principalmente ao Partido Republicano, de direita, como muitos gostam de fazer Presidente do Senado, Gerard Larcher Argumentaram que o direito ao aborto em França não tinha sido questionado por ninguém, ao contrário dos Estados Unidos, e que era, portanto, fútil e contraproducente importar as divisões e os debates que assolavam o outro lado do Atlântico, em muitos estados dos EUA. Mas talvez um incidente ocorrido no fim de semana tenha ajudado a convencer alguns de que este direito não era, afinal, incontestado e que, portanto, seria melhor garanti-lo constitucionalmente. No domingo, durante a transmissão da CNews (popular rede de televisão Vicente Bolloré Perto das posições tradicionais e reacionárias), foi divulgado um gráfico identificando a interrupção da gravidez como a principal causa de morte no mundo, com 73 milhões de mortes em 2022. Por causa do câncer, 10 milhões morreram; E para o tabaco, 6,2 milhões. Após protestos de muitos telespectadores a emissora se retratou no dia seguinte segundo sua emissora mais famosa Lourenço Ferrari – Pedimos desculpas a todos, principalmente às mulheres – e retiramos o vídeo do site.