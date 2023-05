Ucrânia Rússia, notícias da guerra hoje, 25 de maio de 2023. Washington concorda em vender mísseis terra-ar

A Ucrânia quer que os russos se defendam em vez de atacar, então eles voltaram a mirar na área Belgorod, desta vez do ar, novamente visando as joias da frota do Mar Negro de Moscou. E porque “o contra-ataque já começou há alguns dias, é uma guerra intensa ao longo de uma fronteira de 1.500 quilômetros, mas as medidas já começaram”, anunciou à noite Mikhailo Podolak, assessor do presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky. O governador Vyacheslav Gladkov disse que “vários ataques de drones” foram registrados na região russa durante a noite. E Kiev intensificou sua aposta, anunciando ataques também em outras regiões fronteiriças da Rússia. O secretário do Conselho de Segurança Nacional, Oleksiy Danilov, disse que isso era “até que o regime criminoso de Putin termine sua guerra”. Moscovo prometeu responder “rápida e firmemente” a quaisquer novas incursões no seu território, e voltou a acusar o Ocidente de envolvimento activo no conflito, com o ministro dos Negócios Estrangeiros. Serguei Lavrov que comparou a “expansão imprudente da OTAN” à “política Drang nach Austin (em direção ao leste) por Hitler.” Enquanto isso, o bombardeio continua no chão e as pessoas continuam olhando para Bakhmut, onde, de acordo com um think tank americano. Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) “As forças do Grupo Wagner podem ter feito novos avanços dentro da cidade”, segundo especialistas, enquanto o Exército de Kiev relatou avanços “nos flancos” do assentamento de Donetsk. Uma solução diplomática continua indefinida. Para o Kremlin, “ainda não existem as condições para o processo de paz” e “a operação militar especial continua”. Presidente Presidente russo Vladimir Putin O aliado bielorrusso Alexander Lukashenko é bem-vindo a Moscou, enquanto as divergências permanecem entre a liderança de defesa da Rússia e o rebelde Yevgeny Prigozhin.

